Ankaralı Turgut'un ölüm iddialarına kızı yanıt verdi: "Babam hayatta!"

'Ankaralı Turgut öldü' haberlerini kızı Eylem Boran yalanladı.

Ankaralı Turgut'un ölüm iddialarına kızı yanıt verdi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-11-2024 10:30

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve sağlık durumu nedeniyle entübe edilen ünlü sanatçı Ankaralı Turgut'un öldüğüne dair çıkan haberler, ailesi tarafından yalanlandı. Turgut'un kızı Eylem Boran, Beyaz TV’de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programına telefonla bağlanarak babasının hayatta olduğunu açıkladı.

Eylem Boran, yaptığı açıklamada, "Babam yaşıyor. Ölüm haberleri doğru değil. Ailemize bu zor günlerinde destek olan herkese teşekkür ederiz," ifadelerini kullandı. Ankaralı Turgut'un sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine dün entübe edildiği öğrenilirken, Boran, halktan yanlış bilgilere itibar etmemesini rica etti.

Ankaralı Turgut’un hayranları ise sosyal medyada, sanatçının bir an önce sağlığına kavuşması için destek mesajları paylaşarak Turgut ve ailesine moral vermeye devam ediyor.

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