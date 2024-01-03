Ankara’da Astroloji ve Güzellik Bir Araya Geldi ..

Suna Dumankaya Ankara şubesi birinci yılını, özel bir event ile kutladı.

Ankara’da Astroloji ve Güzellik Bir Araya Geldi ..
SOSYETE
Yayın Tarihi : 03-01-2024 16:37

Ankara cemiyet hayatının bir araya geldiği etkinlik yoğun ilgi görürken,Türkiye’nin ilk bitki bilim ve güzellik uzmanı Suna Dumankaya’nın özel güzellik sırları,Astrolojinin kraliçesi Hande Kazanova’nın 2024 yılına dair özel yorumları ve 12 burç yorumları bu davette ön plana çıktı.Ankara’nın tanınmış Stil&Marka Danışmanı Sertaç Darcan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen event adeta bir showa dönüştü.Uzman estetisyen Handan Karael’in güzelliğe dair notları ve firma sahibi Aysun Berberoğlu’nun katılımı ile event Ankara’da büyük ses getirdi.Saksafon gösterisi ve dj performansı ile davet renklenirken, gelen tüm misafirler eşssiz lezzetli ikramlar ile gün boyu eğlencenin tadını çıkardı.

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