Anıl Altan, Boşanma Sonrası Sarışın Güzelle Görüntülendi

Geçen ay 8 yıllık eşi Pelin Akil ile yollarını ayıran oyuncu Anıl Altan, gece hayatında objektiflere yakalandı. Altan’ın bir gece kulübünde sarışın bir kadınla eğlenirken görüntülendiği iddia edildi.

Evlilik 2016’da Başlamıştı

Pelin Akil ve Anıl Altan’ın tanışması, “Arka Sıradakiler” dizisiyle olmuştu. İkilinin arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüş ve 2016’da evlilikle taçlanmıştı. Çiftin mutlulukları, 2019’da dünyaya gelen ikiz kızları Alin ve Lina ile pekişmişti.

Kara Bulutlar Sonunda Boşanmayla Sonuçlandı

Uzun zamandır evliliklerinde sorunlar yaşadıkları iddia edilen çift, geçtiğimiz ay resmen boşandı. Ayrılığın ardından Pelin Akil, kızlarıyla birlikte yeni bir eve taşınarak bu süreci sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmıştı. Anıl Altan ise sessiz kalmayı tercih etmişti.

Gece Turları Başladı

Ancak son günlerde sosyal medya fenomeni Gossip Pasta’nın paylaşımlarıyla Anıl Altan’ın gece hayatında aktif olduğu ortaya çıktı. Önceki akşam bir gece kulübünde sarışın bir kadınla samimi şekilde eğlenen Altan, iddialara göre kısa süre önce Bebek’te bir mekanda da aynı kadınla görülmüştü.

Sarışın Kadın Tilbe Çakır mı?

Görüntülerdeki kadının kim olduğu merak konusu olurken, kulislerde bu kişinin tasarımcı Tilbe Çakır olduğu öne sürüldü. Ancak taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.