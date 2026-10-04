Angelina Jolie’den Gazze İçin Çarpıcı Çağrı!

Hollywood yıldızı Angelina Jolie bu kez Gazze’deki yıkımı gözler önüne seren bir paylaşımla gündeme geldi. Eski Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olan Jolie sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze’nin geçmiş yıllardaki görüntüleriyle bugünkü halini karşılaştırdı. Ortaya çıkan görüntüler üzerinden bölgedeki büyük değişime dikkat çeken oyuncu acil yardım çağrısı yaptı.

Eski ve Yeni Görüntüleri Yan Yana Koydu

Angelina Jolie paylaşımında Google Haritalar üzerinden Gazze’nin 2022-2023 yıllarına ait görüntülerini güncel görüntülerle yan yana getirdi. Böylece bölgenin geçmişteki haliyle bugün geldiği nokta arasındaki fark daha net şekilde görüldü.

Paylaşımda özellikle kentteki yıkımın boyutu dikkat çekti. Jolie yalnızca eski ve yeni görüntüleri paylaşmakla kalmadı bu görüntüler üzerinden Gazze’de yaşanan insani duruma da dikkat çekti.

Gazze’deki Yıkıma Dikkat Çekti

Ünlü oyuncunun paylaşımında geçmiş yıllara ait görüntüler ile güncel kareler arasındaki büyük fark öne çıktı. Gazze’nin daha önceki görünümüyle bugün karşı karşıya kaldığı tabloyu karşılaştıran Jolie bölgedeki yıkımın ne kadar büyük olduğunu göstermeye çalıştı.

Jolie’nin bu paylaşımı sosyal medyada da dikkat çekti. Oyuncunun takipçileri paylaşılan görüntüler üzerinden Gazze’de yaşananların boyutuna dair değerlendirmelerde bulundu.

“Acil Yardım Ulaştırılmalı”

Angelina Jolie yaptığı paylaşımla Gazze’ye insani yardım ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Ünlü oyuncu bölgedeki insanların ihtiyaçlarının karşılanması için acil yardım çağrısında bulundu.

Daha önce de insani krizlere yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Jolie bu kez doğrudan görüntüler üzerinden mesaj verdi. Gazze’nin geçmişi ve bugünü arasındaki farkı gösteren paylaşım bölgedeki yıkımı yeniden gündeme taşırken Jolie’nin yardım çağrısı da dikkat çekti.