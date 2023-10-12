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Anadolu Efes, EuroLeague İkinci Haftada Real Madrid'e Farklı Kaybetti

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında Anadolu Efes, Real Madrid karşısında 103-80'lik skorla mağlup oldu. Ayrıca maç, meme kanseri farkındalığına dikkat çekmek için özel bir hava atışıyla başladı.

Anadolu Efes, EuroLeague İkinci Haftada Real Madrid'e Farklı Kaybetti
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-10-2023 22:29

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında Anadolu Efes, Real Madrid karşısında 103-80'lik skorla mağlup oldu. Ayrıca maç, meme kanseri farkındalığına dikkat çekmek için özel bir hava atışıyla başladı.

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında Anadolu Efes, evinde Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Maçı, 103-80 skorla konuk ekip Real Madrid kazandı.

Zorlu Sezon Başlangıcı: Anadolu Efes 2'de 0

Sezonun ilk haftasında Barcelona'ya deplasmanda kaybeden Anadolu Efes, Real Madrid mağlubiyeti ile sezonun ilk iki maçından da galibiyet alamadı. Öte yandan, Real Madrid ise deplasman maçlarında 2'de 2 yaparak başarılı bir başlangıç yaptı.

Maçın Periyot Sonuçları

  • İlk Çeyrek: Anadolu Efes 24 - Real Madrid 26
  • İlk Yarı: Anadolu Efes 41 - Real Madrid 55
  • Üçüncü Çeyrek Sonucu: Anadolu Efes 60 - Real Madrid 80
  • Maç Sonucu: Anadolu Efes 80 - Real Madrid 103

Pembe Topla Farkındalık: Maç "Pembe Top Hava Atışı" İle Başladı

Bu özel maç, meme kanserine erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla "Pembe Top Hava Atışı" ile başladı. “Pembe Top Sahada” projesinin onuncu yılında, ünlü oyuncu Cansu Dere bu özel atışı gerçekleştirdi.

Anadolu Efes, Anadolu Sağlık Merkezi ile birlikte her sene düzenlediği "Pembe Top Sahada" projesi kapsamında bu maç için özel olarak tasarlanmış formayla sahada yer aldı. Pembe detaylarla süslü bu forma, "erken tanı hayat kurtarır" mesajını tekrar vurguladı

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