Amr Diab İstanbul’u Sallamaya Geliyor! Özel Jet Ayarlandı

Arap müziğinin dünyaca ünlü ismi Amr Diab, kariyerinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. “Nour El Ain”, “Tamally Ma’ak” ve “Leily Nahary” gibi dillere dolanan şarkılarıyla milyonlara ulaşan yıldız, ilk kez Türkiye’de sahne alacak. Üstelik İstanbul yolculuğunu da sıradan bir uçuşla yapmayacak.

Amr Diab, 3 Ekim’de Ataköy Marina Arena’da vereceği konser için İstanbul’a özel jetle gelecek. Sanatçının Türkiye’ye geliş şekli bile şimdiden konserin ne kadar iddialı olacağını gösteriyor.

İstanbul İçin Özel Hazırlık

Yıllardır hem Ortadoğu’da hem de dünyanın farklı ülkelerinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Amr Diab, Türkiye’deki ilk konseri için hazırlıklarını sürdürüyor.

3 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleşecek konser, TemaCC organizasyonuyla düzenlenecek. Hayranlarının uzun zamandır beklediği buluşma için geri sayım devam ederken, Amr Diab’ın İstanbul’a özel jetle gelecek olması da dikkat çekti.

Yani ünlü yıldız daha sahneye çıkmadan İstanbul’a geliş şekliyle bile gündem olmayı başardı.

İlk Kez Türk Hayranlarıyla Buluşacak

Amr Diab’ın Türkiye’de ilk kez konser verecek olması, geceyi şimdiden özel bir noktaya taşıdı. Sanatçı, yıllardır kendine özgü müzik tarzıyla Arap pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Geleneksel Arap ezgilerini modern pop ve elektronik altyapılarla buluşturan Amr Diab, farklı nesillerden dinleyicilere ulaşmayı başardı. İstanbul konserinde de yıllardır büyük ilgi gören şarkılarının yanı sıra yeni dönem çalışmalarından parçalar seslendirmesi bekleniyor.

Yeni Albüm Sonrası İstanbul Sahnesi

İstanbul konseri, sanatçının yeni albümünün ardından yenilenen dünya turnesi kapsamında gerçekleşecek. Bu nedenle sahne gösterisinin de yeni bir prodüksiyonla hazırlanacağı belirtiliyor.

İstanbul’a özel repertuvarı ve sahne hazırlıklarıyla Amr Diab’ın Türk hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatması bekleniyor. Yıllardır Türkiye’de konser vermesi beklenen yıldızın ilk İstanbul buluşması için artık geri sayım başladı.