Amine Gülşe’den Kızlarıyla Yeni Paylaşım! “Minik Aşklarım”

Amine Gülşe kızlarıyla yeni fotoğraflarını paylaştı. “Minik aşklarım” notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi : 13-09-2025 13:01

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu ve tescilli güzel Amine Gülşe, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. 32 yaşındaki Gülşe, bu kez kızlarının son halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

“Minik Aşklarım” Notuyla Paylaştı

Instagram’da 2,9 milyon takipçisi bulunan Amine Gülşe, kızlarıyla çekildiği eğlenceli kareleri, “Minik aşklarım” notuyla paylaştı. Fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İki Çocuk Annesi Amine Gülşe

2019 yılında dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile evlenen Gülşe, annelik paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Çiftin ilk çocukları Eda, 30 Mart 2020’de Londra’da doğdu. İkinci kızları Ela ise 26 Eylül 2022’de dünyaya geldi.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Amine Gülşe’nin kızlarıyla olan son paylaşımı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. “Çok güzelsiniz”, “Maşallah”, “Harika bir aile” gibi yorumlarla ünlü ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

