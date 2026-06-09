Amine Gülşe Geri Döndü! “Kolay Olmayacak” Dedi

Amine Gülşe uzun bir süredir gözlerden uzak daha çok ailesiyle vakit geçiren bir hayat sürüyordu. Mesut Özil ile evliliği ve çocuklarının doğumuyla birlikte yoğun temposunu büyük ölçüde geride bırakmıştı. Şimdi ise bu sakin dönemin ardından kendisi için yeni bir sayfa açmaya karar verdi.

Aile Hayatı ve Sessiz Dönem

2019 yılında evlenen çift o günden beri zaman zaman sosyal medyada mutlu aile kareleriyle gündeme geliyor. Üç çocuk sahibi olduktan sonra Amine Gülşe’nin önceliği doğal olarak tamamen ailesi olmuştu. Özellikle bebeklerin büyüme süreciyle birlikte bir süre kendini geri plana çekti daha sakin ve ev odaklı bir yaşam tercih etti.

Bu dönem onun için hem dinlenme hem hayatın temposunu yeniden düzenleme süreci gibi geçti.

“1 Yıl Sonra Geri Dönüş” Kararı

Son dönemde ise Gülşe’den beklenmedik bir adım geldi. Uzun bir aradan sonra spora geri döndüğünü açıkladı. Bunu da oldukça samimi bir şekilde paylaştı. “1 sene sonra sahalara geri dönüş yapıldı” sözleri aslında hem bir motivasyon hem kendine verdiği bir söz gibiydi.

Kendisi de bu sürecin kolay olmayacağını açıkça söylüyor. Hamilelikler doğum ve yoğun annelik süreci sonrasında yeniden eski formuna dönmenin zaman alacağını biliyor.

Zor Ama Kararlı Bir Başlangıç

Gülşe’nin en dikkat çeken cümlelerinden biri de bu oldu: “Eski hale dönmek kolay olmayacak ama bir yerden başlamak lazım.” Aslında bu ifade sadece sporla ilgili değil genel bir yaşam motivasyonu gibi de okunuyor.

Küçük adımlarla başlamak istikrar sağlamak ve zamanla yeniden kendi ritmini bulmak… Tam olarak bunu hedefliyor.

Sosyal Medyada Destek Yağdı

Paylaşımının ardından birçok kişi Gülşe’ye destek mesajları gönderdi. Özellikle anneler onun bu dönüşünü “çok gerçek ve motive edici” buldu. Çünkü çoğu kişi için doğum sonrası sürecin ne kadar zor olduğunu hatırlatan bir örnek oldu.

Şimdilik Amine Gülşe’nin hedefi belli: yavaş ama istikrarlı bir şekilde yeniden kendine dönmek.