Amerika’da Sürpriz Karşılaşma! Pelin Akil ve ‘James Bond’ Aynı Karede

Pelin Akil, son dönemde boşanma iddialarıyla gündemdeyken, Amerika’nın New York şehrinde herkesi şaşırtan bir buluşmaya imza attı. Ünlü oyuncu, dünyaca tanınan yıldız Pierce Brosnan ile aynı karede yer aldı. Akil'in sosyal medya paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü.

James Bond ile Aynı Karede

New York’ta tatil yapan Pelin Akil, dünyaca ünlü James Bond karakterine hayat veren Pierce Brosnan ile bir restoranda karşılaştı. Bu sürpriz karşılaşmayı kaçırmayan Akil, o anı Instagram hesabından paylaşarak, “Ve bakın öğle yemeğinde kiminle karşılaştık?” notunu düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı ve takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Boşanma İddiaları Devam Ediyor

Pelin Akil ve oyuncu eşi Anıl Altan, 2016 yılında nikah masasına oturmuş, 2019 yılında ise ikiz kızları Alin ve Lina’yı dünyaya getirmişti. Ancak son günlerde çiftin üzerinde boşanma iddiaları dolaşmaya başladı. Çift, henüz bu söylentiler hakkında net bir açıklama yapmazken, Pelin Akil basın mensuplarının sorularına şu ifadelerle karşılık verdi:

“İş toplantısına gidiyoruz. Biraz geç kaldık da kusura bakmayın. Özel hayatımızla ilgili konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var, konuşmayı uygun bulmuyoruz.”

Tatil Paylaşımları Dikkat Çekiyor

Sosyal medyada oldukça aktif olan Akil, Amerika tatilinden bolca kare paylaşmaya devam ediyor. Ancak Pierce Brosnan ile aynı karede yer aldığı o özel an, tatilin en çok konuşulan detayı oldu.