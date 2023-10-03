Amerika rüyanızı gerçekleştirmek için Green Card fırsatı. Green Card (Yeşil Kart), her yıl pek çok kişinin Amerika'da yaşama ve çalışma hayalini gerçekleştirmesi için bir fırsat oluyor. 2023 Green Card başvuru süreci yaklaşıyor ve potansiyel başvuru sahipleri bu süreci dikkatle takip ediyor.

Green Card Başvuru Tarihleri

Green Card, Amerikan Kongresi tarafından yıllık olarak belirlenen ülkelerin vatandaşlarına sunulan bir fırsattır. Bu program kapsamında rastgele seçilen 55,000 kişiye Amerika'ya göçmen vizesi verilmekte. 2023 yılı için DV-2025 programı kapsamında başvurular 4 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında alınacaktır.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Green Card başvuruları her sene Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştiriliyor. 2023 yılı için DV 2025 Green Card başvuru tarihi resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ile 4 Ekim – 7 Kasım arasında yapılacaktır.

Kayıt sürecinde kişilerin bir başvuru hakkı bulunmaktadır. Aynı kişinin birden fazla başvuruda bulunması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.

Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.

Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.

Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor.

Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.

Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.

Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.

Başvurunuzu Nasıl Yaparsınız?

ABD Yeşil Kart başvuruları https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen başvurularda tüm aşamaların hatasız bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Ayrıca başvuruda fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarası da tekrar istenemeyeceği için iyi saklanmalı.