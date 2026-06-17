Amalfi’de Skandal Anlar! Dua Lipa ve Callum Turner Kameralara Yakalandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ve oyuncu eşi Callum Turner görkemli düğünlerinin ardından çıktıkları balayı tatilinde yine magazin gündeminin tam ortasına düştü. İtalya’nın Amalfi Sahili’nde tatil yapan çift bu kez oldukça rahat tavırlarıyla konuşuluyor.

Plajda Şaşırtan Anlar

Yeni evli çift güneşin ve denizin tadını çıkarırken sahilde oldukça samimi anlar yaşadı. Yüzdükten sonra plajdaki açık duş alanına geçen ikili burada birlikte duş alırken görüntülendi. Oldukça doğal ve rahat davranan çiftin bu halleri ise çevredeki paparazziler tarafından anbean kaydedildi.

Görüntüler kısa sürede dünya basınına düşerken sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Özellikle halkın görebileceği bir alanda bu kadar rahat davranmaları, birçok kişiyi şaşırttı.

Sosyal Medyada Tartışma Büyüdü

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bir grup kullanıcı çiftin birbirine olan yakınlığını “normal ve doğal” bulurken bir diğer grup ise bu kadar açık bir alanda sergilenen tavırları fazla samimi ve dikkat çekici buldu.

Bazı yorumlarda “Eviniz ya da otel odanız yok mu?” gibi tepkiler öne çıkarken bazı kullanıcılar da ünlü çiftin sadece tatilin keyfini çıkardığını ve bunun abartılmaması gerektiğini savundu.

Balayı Tatilinde Gözler Üzerlerinde

Dua Lipa ve Callum Turner çifti zaten uzun ve gösterişli bir düğün sürecinin ardından balayı için İtalya’yı tercih etmişti. Amalfi Sahili’nin lüks atmosferi içinde romantik bir tatil yapmaları beklenirken bu kez plaj görüntüleri gündem oldu.

Çiftin her adımı paparazziler tarafından yakından takip edilirken bu tatilin de oldukça konuşulacağı şimdiden belli olmuş durumda.

Magazin Gündeminin Yeni Konusu

Son yaşanan olay ünlü çiftin özel hayatının ne kadar yakından izlendiğini bir kez daha gösterdi. Bir yanda romantik ve doğal anlar diğer yanda sosyal medyanın sert yorumları... Görünen o ki Dua Lipa ve Callum Turner bir süre daha magazin gündeminden düşmeyecek.