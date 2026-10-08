Altın Yenge Toprak Sağlam'dan İnanılmaz Değişim: 32 Kilo Veren Ünlü Oyuncu Tanınmaz Halde!

A.B.İ. dizisinin Altın Yenge'si Toprak Sağlam 32 kilo vererek geçirdiği büyük değişimi anlattı. Ünlü oyuncu zayıflama sırrını paylaştı.

Altın Yenge Toprak Sağlam'dan İnanılmaz Değişim: 32 Kilo Veren Ünlü Oyuncu Tanınmaz Halde!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2026 14:51

Başarılı oyunculuğu ve ekrandaki güçlü performanslarıyla tanınan, son olarak A.B.İ. dizisinde hayat verdiği Altın Yenge karakteriyle adından sıkça söz ettiren Toprak Sağlam verdiği kilolarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede verdiği 32 kilo ile adeta bambaşka biri haline gelen ünlü oyuncu geçirdiği bu büyük fiziksel dönüşümün arkasındaki sırrı ilk kez paylaştı.

"İlaç ya da İğne Kullanmadım Sırrım Disiplin"

Son dönemde ünlü isimler arasında oldukça popülerleşen zayıflama iğneleri veya medikal zayıflama ilaçları hakkında konuşan Toprak Sağlam bu tarz yöntemlere kesinlikle başvurmadığının altını çizdi. Kilolarından tamamen doğal yöntemler ve uzun soluklu bir iradeyle kurtulduğunu belirten güzel oyuncu, değişim sürecini şu samimi sözlerle özetledi:

"Ben iğne ya da zayıflama ilacı vs. kullanmadım. Benim sırrım büyük bir disiplinle spor ve diyet yapmak. Ancak bu süreç 2 yıla yakın bir zaman sürdü."

2 Yıllık Maratonun Ardından Yepyeni Bir Görünüm

Hiçbir kestirme yola sapmadan, yaklaşık iki yıl boyunca süren zorlu ve istikrarlı bir diyet ile spor maratonunun ardından dilediği forma kavuştuğunu ifade eden Sağlam sağlıklı yaşam disipliniyle takdir topladı. Kusursuz fiziksel değişimiyle hayranlarından tam not alan Toprak Sağlam'ın bu kararlı duruşu sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

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