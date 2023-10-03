Altın Fırsatı Geliyor: Uzman İslam Memiş’ten Kritik Altın Tavsiyesi

Son günlerde altında yaşanan hareketlilik. Son 10 gün içerisinde altın fiyatlarında görülen düşüş yatırımcıları endişeye sürüklüyor. ABD verileriyle beraber altında yaşanan bu düşüşe analistlerden de tepkiler geliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu düşüşleri fırsat olarak değerlendirmemiz gerektiğini belirtiyor.

Altında Neler Oluyor?

Fed'in faiz artışına yönlendirmesi ve doların global para birimleri karşısında değer kazanması, altından uzaklaşmayı hızlandırdı.

İslam Memiş'ten Yatırımcılara Öneriler

Elinde altın bulunan yatırımcılar için belirsiz bir bekleyiş söz konusu. Uzman İslam Memiş, altındaki düşüşlerin geçici olduğuna işaret ediyor. İslam Memiş, "Altında şu anki fiyatlar alım için elverişli. Bu fırsatın 2023 sonrasında bir daha tekrarlanmayacağını düşünüyorum" diye ekledi.

Ons Altın ve Gram Altında Beklenen Hareketler

İslam Memiş, ons altının gelecekteki seyrini değerlendirirken, "Ons altın şu anda 1834 dolar seviyesinde. Yeni bir trend başlangıcını gözlemliyoruz. Yıl sonuna doğru 2000 doların üzerine çıkmasını bekliyorum. 2024'te ise 2350 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyorum." şeklinde konuştu.

Altın Borcu Olanlara Öneri

İslam Memiş, "Gram altının serbest piyasada 1660-1670 lira arasında seyrettiğini, 50 liralık bir farkın olduğunu belirtti. Yeni TL'si olan ya da altın borcu bulunanlar için bu fiyatlar cazip fırsatlar sunuyor." dedi.

Yatırımcılara Önemli Uyarılar

İslam Memiş, "Bu düşüşler geçici. 2024 yılı sonu tahminim gram altında 2500 lira. Doların güçlenmesine rağmen gram altında sert düşüşler yaşanmıyor. Elinde altını olanların panik yapmadan beklemesi gerekiyor. Yakın zamanda rüzgarın tersine döneceğini ve hızlı bir yükseliş trendinin başlayacağını düşünüyorum." şeklinde uyarılarda bulundu.

Gümüşteki Durum Ne?

İslam Memiş, ons gümüşte de durum değerlendirdi. "Ons gümüş şu anda 21.41 dolar seviyesinde. Kısa vadede düşüş trendinin son bulacağını ve hızlı bir toparlanma yaşanacağını öngörüyorum. Eğer elimde TL olsaydı, hem altın hem de gümüşte alım yapardım. Beklenen yükseliş hareketleri alım fırsatı tanımadan gerçekleşecek." şeklinde konuştu.