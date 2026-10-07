Altı Üstü İstanbul'un Yıldızları Rahimcan Kapkap ile Elçin İrem Zehra Cannes Yolcusu!

Reyting rekortmeni gençlik dizisi Altı Üstü İstanbul'un başrolleri Rahimcan Kapkap ile Elçin İrem Zehra MIPCOM Fuarı için Cannes'a gidiyor.

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızları Rahimcan Kapkap ile Elçin İrem Zehra Cannes Yolcusu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2026 11:04

atv ekranlarının pazartesi akşamlarına damga vuran NTC Medya imzalı fenomen gençlik dizisi Altı Üstü İstanbul maç yayınları nedeniyle verilen iki haftalık mecburi aranın ardından muazzam bir dönüş yapmaya hazırlanıyor!

Yaz boyu elde ettiği yüksek reyting başarısını yeni sezonda da hız kesmeden sürdüren dizi atv Distribution aracılığıyla global pazara sunulan en iddialı projeler arasında başı çekiyor. Sınırları aşan bu başarısıyla adından sıkça söz ettiren yapım şimdilerde dev bir uluslararası çıkarma için gün sayıyor.

Genç Yıldızlar Cannes Yolcusu

Dünya televizyon sektörünün kalbinin attığı en büyük buluşmalardan biri olan ve Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen o prestijli MIPCOM Fuarı bu yıl Türk dizilerinin görkemli geçidine sahne olacak zaten.

12-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek dev fuara Altı Üstü İstanbul'un sevilen başrol oyuncuları Rahimcan Kapkap ile Elçin İrem Zehra damga vuracak. Dizide Emir karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Rahimcan Kapkap ile Naz'ı canlandıran güzel oyuncu Elçin İrem Zehra fuar kapsamındaki özel etkinliklere katılmak üzere 11 Ekim'de Fransa'ya uçacak.

Cannes'da 12 Ekim'de düzenlenecek kırmızı halı ve tanıtım organizasyonlarında küresel basının karşısına geçecek olan ikili bu yoğun ve prestijli temponun ardından salı günü İstanbul'a geri dönecek.

Hasret Bitiyor

Maç yayınları yüzünden ekranlara iki hafta zorunlu ara veren Altı Üstü İstanbul hayranlarıyla yeniden kucaklaşmak için geri sayımı başlattı. Hem yurt içinde yakaladığı yüksek izlenme oranları hem de yurt dışı pazarındaki bu dev adımıyla dikkat çeken yapım Cannes çıkarmasıyla birlikte arkasına aldığı rüzgarı daha da estirecek gibi görünüyor.

Bakalım genç yıldızların Cannes'daki şık tarzları ve kırmızı halı uyumu uluslararası basında nasıl yankı uyandıracak?

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