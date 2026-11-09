Haysiyet Dizisinde Bütçe Krizi: Kerem Alışık'tan Set Ekibine Kalkan Olacak Hamle!

Haysiyet dizisinde %15 indirim istendi. Başrol Kerem Alışık "İndirimi oyuncular yapsın, teknik ekibe dokunmayın" diyerek teklifte bulundu.

Haysiyet Dizisinde Bütçe Krizi: Kerem Alışık'tan Set Ekibine Kalkan Olacak Hamle!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2026 10:20

Televizyon ve dizi sektöründe son dönemde derinleşen reklam krizi yapım şirketlerini radikal bütçe kısıtlamalarına gitmeye zorluyor. Son olarak yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği 
Haysiyet dizisinin yayın hayatını sürdürebilmesi adına bütçe revizyonuna gidildiği ve tüm ekipten ücret indirimi istendiği iddia edildi.

Süreç Film'den Yüzde 15 İndirim Talebi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalın talebi üzerine harekete geçen Süreç Film dizinin ömrünü uzatabilmek ve maliyetleri düşürebilmek adına ekipten yüzde 15 oranında indirim yapmalarını istedi. Televizyon dünyasındaki kriz ortamı nedeniyle yapımcıların yeni projelerde de oyuncu yönetmen ve senarist ücretlerini ciddi oranda geriye çektiği gözlemlenirken Haysiyet setindeki bu gelişme magazin ve dizi kulislerine bomba gibi düştü.

Kerem Alışık'tan Alışılagelmişin Dışında Hamle

Dizide Sadık Karlıova karakterine hayat veren usta oyuncu Kerem Alışık yaşanan bütçe krizinin ardından sergilediği tutumla takdir topladı. İndirim talebinin gündeme gelmesi üzerine tecrübeli oyuncunun yapım şirketine anlamlı bir öneride bulunduğu öğrenildi.

Kendi payına düşen fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu belirten Alışık'ın "İndirimi biz oyuncular yapalım teknik ekibe dokunmayın" diyerek set emekçilerini koruma altına alan bir teklif sunduğu konuşuluyor.
 

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