Altı Üstü İstanbul'un 4. Bölüm Fragmanına Yorum Yağdı: "Naz İstiyoruz Melek Değil!"

ATV'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul'un 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada Emir ve Naz karakterlerinin birlikte olmasını isteyen seyircilerden yorum yağdı.

Altı Üstü İstanbul'un 4. Bölüm Fragmanına Yorum Yağdı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-07-2026 16:38

ATV ekranlarında pazartesi akşamları fırtınalar estiren NTC Medya imzalı sürükleyici hikayesiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan sezonun iddialı yapımı Altı Üstü İstanbul merakla beklenen 4. bölümü öncesi yayınlanan yeni fragmanıyla sosyal medyada adeta bir çalkantı yarattı.

Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap gibi güçlü isimleri buluşturan dizinin 4. bölümünden gelen 2. tanıtım dijital platformlara düşer düşmez izleyicilerin senariste yönelik tepkisiyle karşılaştı. Dakikalar içinde binlerce mesaj alan fragman haftanın en çok konuşulan televizyon olaylarından birine dönüştü.

Seyirciden Senariste Ortak Çağrı: Emir ve Naz Olsun!

Dizinin hikaye örgüsünde yaşanan karakter çatışmaları izleyiciyi ikiye bölerken aşk cephesinde radikal bir talep öne çıktı. Fragmandaki kilit sahnelerin ardından dizinin sadık takipçileri Emir karakterinin etrafındaki aşk üçgenine çabasız ama net bir tavırla müdahale etti. Hikayedeki dengeleri sarsan yorumlarda Emir'in partneri olarak Melek yerine Naz'ın (Elçin Zehra İrem) öne çıkarılması istendi.

Yeni fragmanın ardından izleyiciler sosyal medyada adeta tek ses oldu. Karakterlerin arasındaki ekran uyumuna dikkat çeken dizi severler senaryonun gidişatına dair teorilerini paylaşırken senariste seslenmeyi de ihmal etmedi.

Sosyal Medya Ayakta: "Onlar İçin İzliyoruz!"

Dizinin yayınlanan son tanıtımının ardından ekran başındakilerin sabırsız bekleyişi ve senaryo beklentileri X (Twitter) ve Instagram'da büyük bir etkileşim dalgası başlattı.

Takipçiler ve dizi fanları fragmanın altına "Emir ve Naz olsun diyenler ses versin tamamen onlar için izliyoruz" şeklinde binlerce destek dolu yorum paylaştı. Pazartesi akşamlarının liderliğine oynayan Altı Üstü İstanbul bu olay yaratan ve izleyiciyi harekete geçiren fragman hamlesiyle haftanın en çok konuşulan dizi manşetlerinden birine imza attı.

Benzer Haberler
Saba Tümer'in En Zor Vedası! Acı Haberi Sosyal Medyadan Paylaştı Saba Tümer'in En Zor Vedası! Acı Haberi Sosyal Medyadan Paylaştı
Işın Karaca Tam 72 Kilo Verdi, İğne İpliğe Döndü: Işın Karaca Tam 72 Kilo Verdi, İğne İpliğe Döndü: "Günde Tek Öğün Yiyorum, Konuyu Kapatıyorum!"
Adaboğazı'nda Sultan Esintisi! Bodrum'da Tekne Tatiline Çıkan Türkan Şoray Yıllara Meydan Okudu Adaboğazı'nda Sultan Esintisi! Bodrum'da Tekne Tatiline Çıkan Türkan Şoray Yıllara Meydan Okudu
TikTok'ta Manifest İzdihamı! Mezuniyet Törenindeki Genç Kadın Hilal Yelekçi'ye Benzerliğiyle Gündem Oldu TikTok'ta Manifest İzdihamı! Mezuniyet Törenindeki Genç Kadın Hilal Yelekçi'ye Benzerliğiyle Gündem Oldu
Uzak Şehir Geri Sayımındakilere Kanal D'den Sürpriz: Uzak Şehir Geri Sayımındakilere Kanal D'den Sürpriz: "Saat 14.00'te Başlıyor!"
Ece İrtem'in Adli Tıp Ön Raporu Çıktı: Ece İrtem'in Adli Tıp Ön Raporu Çıktı: "Kalp Krizi Belirlendi Kesin Sonuç İçin Gözler Nihai Raporda!"
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!
  • 29-06-2026 14:05

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı
  • 29-06-2026 11:45

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı

Dilan Polat Hastaneden Taburcu Oldu: Yaşadığı Ağır Travmanın Ardından Evine Döndü!
  • 04-07-2026 12:55

Dilan Polat Hastaneden Taburcu Oldu: Yaşadığı Ağır Travmanın Ardından Evine Döndü!

Gökberk Demirci Bitez'de Esrarengiz Güzelle Yakalandı:
  • 03-07-2026 11:26

Gökberk Demirci Bitez'de Esrarengiz Güzelle Yakalandı: "Yanındaki Kadın Arkadaşı Merak Konusu Oldu!"