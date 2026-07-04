Altı Üstü İstanbul'un 4. Bölüm Fragmanına Yorum Yağdı: "Naz İstiyoruz Melek Değil!"

ATV ekranlarında pazartesi akşamları fırtınalar estiren NTC Medya imzalı sürükleyici hikayesiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan sezonun iddialı yapımı Altı Üstü İstanbul merakla beklenen 4. bölümü öncesi yayınlanan yeni fragmanıyla sosyal medyada adeta bir çalkantı yarattı.

Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap gibi güçlü isimleri buluşturan dizinin 4. bölümünden gelen 2. tanıtım dijital platformlara düşer düşmez izleyicilerin senariste yönelik tepkisiyle karşılaştı. Dakikalar içinde binlerce mesaj alan fragman haftanın en çok konuşulan televizyon olaylarından birine dönüştü.

Seyirciden Senariste Ortak Çağrı: Emir ve Naz Olsun!

“Bakalım sevgilin düşündüğün kadar dürüst müymüş?”



4. Bölüm 2. Tanıtımı ????



Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv’de!#AltıÜstüİstanbul @atvcomtr pic.twitter.com/mGkTpBdVe0 — Altı Üstü İstanbul (@altiustuistdizi) July 2, 2026

Dizinin hikaye örgüsünde yaşanan karakter çatışmaları izleyiciyi ikiye bölerken aşk cephesinde radikal bir talep öne çıktı. Fragmandaki kilit sahnelerin ardından dizinin sadık takipçileri Emir karakterinin etrafındaki aşk üçgenine çabasız ama net bir tavırla müdahale etti. Hikayedeki dengeleri sarsan yorumlarda Emir'in partneri olarak Melek yerine Naz'ın (Elçin Zehra İrem) öne çıkarılması istendi.

Yeni fragmanın ardından izleyiciler sosyal medyada adeta tek ses oldu. Karakterlerin arasındaki ekran uyumuna dikkat çeken dizi severler senaryonun gidişatına dair teorilerini paylaşırken senariste seslenmeyi de ihmal etmedi.

Sosyal Medya Ayakta: "Onlar İçin İzliyoruz!"

Dizinin yayınlanan son tanıtımının ardından ekran başındakilerin sabırsız bekleyişi ve senaryo beklentileri X (Twitter) ve Instagram'da büyük bir etkileşim dalgası başlattı.

Takipçiler ve dizi fanları fragmanın altına "Emir ve Naz olsun diyenler ses versin tamamen onlar için izliyoruz" şeklinde binlerce destek dolu yorum paylaştı. Pazartesi akşamlarının liderliğine oynayan Altı Üstü İstanbul bu olay yaratan ve izleyiciyi harekete geçiren fragman hamlesiyle haftanın en çok konuşulan dizi manşetlerinden birine imza attı.