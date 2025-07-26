Alperen Şengün’ün Partisine Ünlü İsimler Akın Etti

NBA yıldızı Alperen Şengün, 23. yaşını Bebek’te düzenlediği doğum günü partisinde Acun Ilıcalı ve ünlü dostlarıyla kutladı.

Alperen Şengün’ün Partisine Ünlü İsimler Akın Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2025 15:30

NBA’in yükselen yıldızı Alperen Şengün, 23. yaşına İstanbul’da merhaba dedi. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu, doğum günü partisini önceki akşam Bebek’teki lüks bir otelde dostlarıyla birlikte kutladı.

Ünlü İsimler Partide Buluştu

Geceye spor ve magazin dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Acun Ilıcalı, oyuncu Burak Yörük ve “Avatar Atakan” lakabıyla tanınan Çağan Atakan Arslan, Alperen Şengün’ü bu özel gününde yalnız bırakmadı. Davetliler, kutlama boyunca hem eğlendi hem de genç basketbolcunun yeni yaşını coşkuyla kutladı.

Pastasında “28” Detayı

Kutlamanın en dikkat çeken anlarından biri, Alperen Şengün’ün doğum günü pastası oldu. Pastanın üzerine, Houston Rockets’ta giydiği forma numarası olan “28” sayısı işlendi. Şengün, arkadaşlarının alkışları eşliğinde pastasını keserken doğum günü dileğini diledi.

NBA’de Parlayan Türk Yıldız

Alperen Şengün, NBA’de gösterdiği başarılı performansla hem Türkiye’de hem de dünya basketbol camiasında adından sıkça söz ettiriyor. Houston Rockets formasıyla geçtiğimiz sezon istatistiklerini geliştirerek takdir toplayan Şengün, bu yaz tatilinde İstanbul’daki dostlarıyla bir araya gelerek dinlenme fırsatı buldu.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Doğum günü partisine ait görüntüler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Takipçileri, Şengün’e yeni yaşında başarılar dileyen mesajlar paylaştı.

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