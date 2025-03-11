Alperen Şengün’den sevgilisi Hannah Cherry’ye romantik doğum günü sürprizi!

Genç basketbolcu, sevgilisi için özel bir doğum günü partisi organize etti. Romantik anların yaşandığı gecede çiftin mutluluğu adeta gözlerinden okundu.

Partide yakın arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Alperen ve Hannah, keyifli anlarını sosyal medyada da paylaştı. Şengün’ün sevgilisi için yaptığı sürpriz jestler, takipçilerinden büyük beğeni topladı. Çiftin uyumu ve samimi halleri, sevenlerini bir kez daha kendilerine hayran bıraktı.

Alperen Şengün ve Hannah Cherry’nin aşk dolu pozları, “Yılın en tatlı çifti” yorumlarını da beraberinde getirdi.