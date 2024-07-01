Alperen Şengün ve Hannah Cherry'nin Bodrum Tatili

Yıldız basketbolcu Alperen Şengün, tatil için pek çok ünlü isim gibi Bodrum'u tercih edenler arasında yer aldı. Şengün, sevgilisi Hannah Cherry ile birlikte Bodrum Cennet Koyu'nda keyifli anlar yaşarken görüntülendi.

Romantik Tekne Yolculuğu

Geçtiğimiz günlerde Cennet Koyu'nda objektiflere yansıyan çift, dün de bir tekneyle denize açıldı. Yolculuk sırasında romantik anlar yaşayan Alperen Şengün ve Hannah Cherry, öpüşürken objektiflere takıldı. Tatilin tadını çıkaran çiftin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.