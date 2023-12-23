Alperen Duymaz’ın partneri kim oldu?

Başarılı oyuncu Alperen Duymaz , “Alı-Kara” adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Projeye ilk imza atan isim olan oyuncunun kiminle kamera karşısına geçeceği merak konusu olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yakışıklı oyuncunun başrolde yer alacağı "Alı-Kara" adlı polisiye aşk hikayesinde partneri olması için Hazal Kaya ile görüşmeler sürüyor. Dizinin sete çıkış tarihi henüz belli değilken, senaryoyu beğenen iki oyuncu, dizinin hangi kanalda yayınlanacağı belli olana kadar dijital ve film projelerini değerlendirmeye alacak. "Alı-Kara" dizisinin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer üstlenirken, senaryo ise dizi tarihine damga vuran işlere imza atan Eylem Canpolat tarafından kaleme alınıyor.