Alperen Duymaz'dan “Leyla” Dizisine Veda! Yeni Kadro Detayları Ortaya Çıktı

Alperen Duymaz, Leyla dizisine veda etti. Dizi, yeni karakterlerle Köroğlu Yalısı’na taşınıyor. Selçuk Yöntem kadroya katıldı.

Alperen Duymaz'dan “Leyla” Dizisine Veda! Yeni Kadro Detayları Ortaya Çıktı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 28-05-2025 18:31

Alperen Duymaz, NOW ekranlarında yayınlanan “Leyla: Hayat... Aşk... Adalet” dizisine veda etti. Yakışıklı oyuncu, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Dizide Büyük Değişim: Köroğlu Yalısı Dönemi Başlıyor

Ay Yapım imzalı dizide bir yıllık zaman atlaması yaşanıyor. Hikâye bundan sonra Köroğlu Yalısı'na taşınıyor. Selçuk Yöntem, dizide üç çocuk babası Vedat Köroğlu karakteriyle ekranlara geri dönüyor. Köroğlu’nun çocukları Suat, Dilara ve Ahsen ile ailedeki diğer üyeler de hikâyeye dahil oluyor.

Yedi Yeni Oyuncu Kadroda!

Hilal Saral’ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin kadrosuna 7 yeni oyuncu katıldı.
İşte yeni karakterler ve oyuncular:

  • Vedat’ın yeğeni HalilBerk Bakioğlu

  • Vedat’ın oğlu SuatTuğrul Tülek

  • Kızı DilaraBurcu Cavrar

  • Kızı AhsenGülper Özdemir

  • Eşi FirdevsAslı Orcan

  • Evin damadı MuratEmre Taşkıran

  • Nur’un ablası HandanVeda Yurtsever (bir bölüm konuk oyuncu)

Bu güçlü isimlerle dizi yepyeni bir sayfa açarken, Alperen Duymaz’ın ayrılığı hayranlarını üzdü.

Alperen Duymaz’dan Duygusal Veda

Dizinin ilk bölümünden beri başrolde yer alan ve performansıyla beğeni toplayan Alperen Duymaz, “Leyla” dizisine veda ettiğini duyurdu. Yakışıklı oyuncu paylaşımında duygusal ifadeler kullanarak ekibe teşekkür etti.

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