Alperen Duymaz'dan “Leyla” Dizisine Veda! Yeni Kadro Detayları Ortaya Çıktı

Alperen Duymaz, NOW ekranlarında yayınlanan “Leyla: Hayat... Aşk... Adalet” dizisine veda etti. Yakışıklı oyuncu, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Dizide Büyük Değişim: Köroğlu Yalısı Dönemi Başlıyor

Ay Yapım imzalı dizide bir yıllık zaman atlaması yaşanıyor. Hikâye bundan sonra Köroğlu Yalısı'na taşınıyor. Selçuk Yöntem, dizide üç çocuk babası Vedat Köroğlu karakteriyle ekranlara geri dönüyor. Köroğlu’nun çocukları Suat, Dilara ve Ahsen ile ailedeki diğer üyeler de hikâyeye dahil oluyor.

Yedi Yeni Oyuncu Kadroda!

Hilal Saral’ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin kadrosuna 7 yeni oyuncu katıldı.

İşte yeni karakterler ve oyuncular:

Vedat’ın yeğeni Halil – Berk Bakioğlu

Vedat’ın oğlu Suat – Tuğrul Tülek

Kızı Dilara – Burcu Cavrar

Kızı Ahsen – Gülper Özdemir

Eşi Firdevs – Aslı Orcan

Evin damadı Murat – Emre Taşkıran

Nur’un ablası Handan – Veda Yurtsever (bir bölüm konuk oyuncu)

Bu güçlü isimlerle dizi yepyeni bir sayfa açarken, Alperen Duymaz’ın ayrılığı hayranlarını üzdü.

Alperen Duymaz’dan Duygusal Veda

Dizinin ilk bölümünden beri başrolde yer alan ve performansıyla beğeni toplayan Alperen Duymaz, “Leyla” dizisine veda ettiğini duyurdu. Yakışıklı oyuncu paylaşımında duygusal ifadeler kullanarak ekibe teşekkür etti.