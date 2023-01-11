Alperen Duymaz-Melisa Aslı Pamuk krizi! "Küfrederek seti terk etti"

2019 yılında final yapan 'Çarpışma' dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Melisa Aslı Pamul ile Alperen Duymaz, Ego'da yeniden partner oldular. Dizinin çekimleri sırasında ise şaşırtan bir gelişme yaşandı. Pamuk'un, geçtiğimiz pazar günü yapılan çekimlere geç kaldığı öğrenildi. Bu duruma sinirlenen Duymaz ile meslektaşı arasında sert bir tartışma yaşandı.





Partnerini sosyal medyada takipten çıkaran Alperen Duymaz, haberin basına yansıması üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. İşte Alperen Duymaz'ın o açıklaması:



"Öncelikle herkese merhaba; geçtiğimiz pazar günü sette yaşanan ve uzayan gerginlik hakkında yazıyorum. Melisa nın genel olarak sete geç çıkıp ekibi bekletiyor olmasına anlam vermeye çalışırken bizler, işimizin yoğunluğu sebebiyle o gün ki geç gelişinin sebebini sordum. 'Ne oldu neden geç kaldın Melisa?’ gelen ciddiyetsiz cevap ve pişkin tavrın ardından sinirlendim ve mesafeli davrandım. Ekibin karşısında mahçup olan Melisa yaklaşık 20 dakika sonra büyük bir sinirle yanıma geldi ve tartışma başladı…



Bu tartışmanın sonucunda Melisa bana küfrederek seti terk etti. Ben haklarımı korumaya çalıştım ve çalışıyorum. İnsanlar işlerinin gerektirdiği saatlerde işlerinde olurlar, herhangi bir aksaklıkta da açıklama yaparlar. Tüm ekibin hazır bir şekilde Melisa'yı beklemesini ve Melisa'nın hiçbir şey yokmuşçasına pişkince gülerek koyduğu ciddiyetsiz tavrı hazmedemedim. Açıklama yapmak zorunda kalmayabilirdim ama çıkan yanlış ve yalan, gerçeği yansıtmayan bu haberlere bir cevap vermek istedim. Gündeminizi böyle bir şey için meşgul ettiysem özürlerimi iletir saygımı sunarım."