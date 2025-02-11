Alper Kul, Güldür Güldür'e neden veda ettiğini açıkladı!

Sevilen oyuncu Alper Kul, yıllardır kadrosunda yer aldığı Güldür Güldür Show'dan ayrılmasının nedenini açıkladı. Saba Tümer'in programına konuk olan ve burada açıklamalarda bulunan oyuncu, ayrılığın kendisi için büyük bir risk olduğunu dile getirdi ve “14 yıldır orada çok mutluydum. Herkesi çok seviyorum. Ancak bu yıl film projelerim nedeniyle kadroda yer alamadım” dedi.

Kul, bu yıl iki-üç farklı film çekimi için yoğun bir takvimi olduğunu belirterek sinema projelerine odaklanacağını ifade etti. Başarılı oyuncunun yer alacağı yeni projeler, hayranları tarafından merakla bekleniyor.