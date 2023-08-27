AlpArslan Büyük Selçuklu'nun Devam Olacak! Selahattin Eyyubi'de Şok Eden Başrol

Geçtiğimiz seneden beri merakla beklenen ve çok büyük reklamlarla tanıtımı yapılan Selahattin Eyyübü dizisi ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut. Selahaddin Eyyubi konusu ne? Selahaddin Eyyubi oyuncuları kimler? Selahaddin Eyyubi ne zaman başlayacak? detayları şekillenmeye başlarken dizide son dakika yaşanan gelişmelerde PAzartesi akşamları 2 sezon boyunca oynayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yerine başlayacağı ve Selahaddin Eyyubi oyhuncuları arasına Uğur Güneş'in de katılacağı açıklandı.

Uzun süredir çekimlerinin başlaması için adeta gün Sayan Selahattin Eyyubi dizisi için son dakika gelişmeler mevcut. Akli film imzası ile ekranlarda olacak olan Selahattin Eyyubi dizisi ile alakalı yayın günü ve oyuncuları detayı ortaya çıktı. Emir khallizade'in yönetmen koltuğunda oturacağı Selahattin Eyyubi dizisi TRT 1 ekranlarının çok erakla beklenen dizisi olarak bilinirken Pazartesi Akşamları yayınlanan ve aniden final kararı alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yerine aynı gününde yayına çıkacak. İsa Yıldız tarafından senaristliğe üstlenen ilk bölümü ile merakla beklenen Selahattin Eyyubi dizisi oyuncuları da çok merakla araştırılıyor. TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Alpaslan büyük selçuklu'nun yerine başlayacak olan Selahattin Eyyubi dizisi için Uğur Güneş'e teklif götürüldüğü açıklanırken ünlü oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı biliniyor.

Selahattin Eyyubi Oyuncuları

Selahattin Eyyubi dizisi oyuncuları hakkında bilgi vermek isterim. Dizinin başrol oyuncusu Uğur Güneş’dir. İbrahim Çelikkol, İlhan Şen, Gülsim Ali ve Doğan Bayraktar da dizide rol almaktadır

Tarihte Selahattin Eyyubi kimdir

Selahattin Eyyubi Mısır Suriye Filistin sultanı ve Eyyubi hanedanının ilk hükümdarı olarak bilinmektedir. 2 Ekim 1187 yılında düzenlenen hıttin Savaşı ile birlikte Kudüs'ü haçlılardan alan ve senelerce süregelen Frank işgaline son veren �te yandan İkinci Haçlı seferini de etkisiz hale getiren sultandır.