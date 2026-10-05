Alp Navruz'un Altın Çağ: Nizamülmülk Dizisindeki İlk Karesi Yayınlandı!

tabii'nin iddialı dönem dizisi Altın Çağ: Nizamülmülk'te Sultan Melikşah'ı canlandıran Alp Navruz'un ilk pozu yayınlandı. Ünlü oyuncunun imajı sosyal medyayı salladı.

Alp Navruz'un Altın Çağ: Nizamülmülk Dizisindeki İlk Karesi Yayınlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2026 10:19

Türk televizyon ve dijital platform dünyasının aranan yüzleri arasında yer alan, başarılı oyunculuğu ve karizmatik duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Alp Navruz magazin gündemini sallayacak iddialı bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TRT'nin dijital platformu tabii'nin en büyük bütçeli ve en iddialı dönem projelerinin başında gelen Altın Çağ: Nizamülmülk dizisinden ilk kare nihayet yayınlandı.

Dönemin İhtişamını Yansıtan Kostümüyle Göz Kamaştırdı

Yönetmen koltuğunda başarılı projeleriyle tanınan Emir Khalilzadeh'in oturduğu, yapımcılığını DSS Medya'nın üstlendiği dev yapımda büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kudretli hükümdarı Sultan Melikşah karakterine hayat veren Alp Navruz'un ilk pozu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tarihi rolü için kılıç kuşanıp kamera karşısına geçen yakışıklı oyuncunun dönemin ihtişamını gözler önüne seren görkemli kostümü zırhı ve keskin bakışlarıyla sergilediği karizmatik imajı kısa süre içinde binlerce beğeni topladı.

2,5 Ay Süren Zorlu Eğitim

Tarihi bir karaktere hayat vermenin sorumluluğuyla hazırlık sürecine büyük bir titizlikle yaklaşan Alp Navruz'un proje için aylarca süren yoğun bir kampa girdi. Çekimleri toplamda 2,5 ay süren ve her biri nefes kesen sahnelere ev sahipliği yapacak olan 16 bölümlük mini dizi için profesyonel eğitmenler eşliğinde sıkı bir hazırlık dönemi geçiren başarılı oyuncu kılıç kullanma teknikleri, dövüş koreografileri ve usta düzeyde at binme eğitimleri aldı. Setteki disiplini ve fiziksel performansıyla ekibin takdirini toplayan Navruz Sultan Melikşah rolüyle kariyerinde yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Tarih meraklılarının ve dizi takipçilerinin şimdiden sabırsızlıkla beklediği, görkemli atmosferi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettirecek olan Altın Çağ: Nizamülmülk dizisinin tabii platformundaki yayın tarihi ise sinema ve dizi kulislerinde büyük bir merakla bekleniyor.

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