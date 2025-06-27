Alp Kırşan’dan Samimi İtiraflar: “Evli Bir Kadın Tarafından Kandırıldım”

Başarılı sunucu ve şovmen Alp Kırşan, enerjisi ve içtenliğiyle Wediacorp yapımı “Şimdi Konuşmak Moda” programının son konuğu oldu. Uğurkan Erez ve Erol Albayrak’ın sorularını yanıtlayan Kırşan, hem özel hayatı hem de meslek yaşamına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gençlik Yıllarından Dikkat Çeken Anılar

Kırşan, gençlik döneminde yaşadığı bir çapkınlık hikâyesini ilk kez paylaştı. Ünlü sunucu, başından geçen olayın bir evli kadın tarafından kandırılmak olduğunu itiraf etti:

“Başında kavak yelleri estiği dönemlerde evli bir kadın tarafından kandırıldım. Manşet bile olmuştum. Zor günlerdi ama şimdi gülüp geçiyorum,” sözleriyle izleyicileri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Sahne Kazası Kahkaha Yarattı

Programda bol kahkahalı anlar da yaşandı. Alp Kırşan, sahnede başına gelen biraz kokulu bir olayı da büyük bir samimiyetle anlatarak izleyenleri kırdı geçirdi. Bu anlatımıyla ekran başındakilere neşeli anlar yaşatan sunucu, doğallığıyla bir kez daha gönülleri kazandı.

Evdeki Hali: “Kılıbık Değilim Ama Perdeleri Ben Astım”

Ev yaşamıyla ilgili esprili bir dil kullanan Kırşan, eşiyle olan uyumundan bahsederken şu sözleri kullandı:

“Kılıbık değilim ama perdeleri en son ben astım. Evde uyum önemli.”

Bu açıklamasıyla izleyiciye hem samimi hem de gerçekçi bir portre çizen Kırşan, evdeki halini olduğu gibi yansıttı.

Burcu Esmersoy’a Övgü

Kırşan ayrıca, televizyon dünyasında en çok beğendiği sunucu sorusuna ise tereddütsüz Burcu Esmersoy yanıtını verdi. Meslektaşına olan hayranlığını dile getiren Kırşan, ekran deneyiminde ona büyük saygı duyduğunu ifade etti.