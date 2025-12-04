Almila Ada'nın Yeni Adresi Belli Oldu

Oyuncu Almila Ada, TRT tabii'nin, Alper Kul'un da kadrosunda yer aldığı ve bir çağrı merkezinde geçen yeni komedi dizisi "Sıfır 850" ile anlaştı.

Almila Ada'nın Yeni Adresi Belli Oldu
Yayın Tarihi : 04-12-2025 13:01

Ekranların sevilen oyuncusu Almila Ada, yeni projesi için dijital platform TRT tabii ile anlaştı. Ünlü oyuncu, çekimleri bu hafta başlayan Sıfır 850 adlı yeni komedi dizisinde başrolü üstleniyor.

Çağrı Merkezi Hikayesi: Aslı Karakterine Hayat Veriyor

Çekimleri 1 Aralık'ta başlayan dizi, adından da anlaşılacağı gibi bir çağrı merkezinde geçiyor.

  • Oyuncu Kadrosu: Almila Ada'nın yanı sıra, ünlü aktör Alper Kul da dizinin kadrosunda yer alıyor.

  • Yönetmen: Dizinin yönetmenliğini Özgür Bakar üstleniyor.

  • Almila Ada'nın Rolü: Almila Ada, hikâyenin merkezindeki Aslı karakterine hayat veriyor. Aslı, çağrı merkezindeki iş yoğunluğuna uyum sağlamaya çalışırken, aynı zamanda kendisini bekleyen sürprizlerle mücadele edecek.

Sıfır 850 dizisinin, komedi türündeki özgün çağrı merkezi hikayesiyle izleyicinin beğenisini toplaması bekleniyor.

