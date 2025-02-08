Almila Ada ve İhsan Çilsal’dan sürpriz nişan!

Başarılı oyuncu Almila Ada, iş insanı sevgilisi İhsan Çilsal ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, yalnızca ailelerinin katıldığı özel bir törenle nişanlandı.

Zarafetiyle Göz Kamaştırdı

Gecede beyaz özel tasarım elbisesiyle göz kamaştıran Almila Ada, zarafetiyle büyük beğeni topladı. Nişan sonrası mutluluklarını ölümsüzleştirmek isteyen çift, romantizmin başkenti Milano’ya giderek özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Şehrin tarihi dokusunda verilen pozlar, çiftin aşk dolu anlarını yansıttı.

Aşk Hikâyesi Yunanistan’da Başladı

Almila Ada, 6 ay önce Yunanistan’da doğum günü tatilinde sevgilisinden evlilik teklifi almış ve bu özel anlara “Evet” diyerek yanıt vermişti. Şimdi ise çift, mutluluklarını taçlandırmak için düğün hazırlıklarına başladı.

Ünlü oyuncu ve iş insanı sevgilisinin düğün tarihi merakla beklenirken, hayranları şimdiden tebrik mesajları yağdırmaya başladı!