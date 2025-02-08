Almila Ada ve İhsan Çilsal’dan sürpriz nişan!

Başarılı oyuncu Almila Ada, iş insanı sevgilisi İhsan Çilsal ile evlilik yolunda ilk adımı attı! Çift, sadece ailelerinin katıldığı özel bir gecede nişanlandı.

Almila Ada ve İhsan Çilsal’dan sürpriz nişan!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-02-2025 11:44

Başarılı oyuncu Almila Ada, iş insanı sevgilisi İhsan Çilsal ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, yalnızca ailelerinin katıldığı özel bir törenle nişanlandı.

Zarafetiyle Göz Kamaştırdı

Gecede beyaz özel tasarım elbisesiyle göz kamaştıran Almila Ada, zarafetiyle büyük beğeni topladı. Nişan sonrası mutluluklarını ölümsüzleştirmek isteyen çift, romantizmin başkenti Milano’ya giderek özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Şehrin tarihi dokusunda verilen pozlar, çiftin aşk dolu anlarını yansıttı.

Aşk Hikâyesi Yunanistan’da Başladı

Almila Ada, 6 ay önce Yunanistan’da doğum günü tatilinde sevgilisinden evlilik teklifi almış ve bu özel anlara “Evet” diyerek yanıt vermişti. Şimdi ise çift, mutluluklarını taçlandırmak için düğün hazırlıklarına başladı.

Ünlü oyuncu ve iş insanı sevgilisinin düğün tarihi merakla beklenirken, hayranları şimdiden tebrik mesajları yağdırmaya başladı!

Benzer Haberler
Pınar Deniz’den karnı burnunda yeni poz! Pınar Deniz’den karnı burnunda yeni poz!
Özgü Kaya kırmızı mini elbisesiyle büyüledi Özgü Kaya kırmızı mini elbisesiyle büyüledi
Hadise çakıldı: 2 puanda kaldı! Hadise çakıldı: 2 puanda kaldı!
Gökçe Bahadır yapımcılığa adım attı! Gökçe Bahadır yapımcılığa adım attı!
"Kızılcık Şerbeti"nde sürpriz transferler!
Deha'dan çarpıcı tanıtım Deha'dan çarpıcı tanıtım
ÇOK OKUNANLAR
Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede
  • 05-02-2025 09:42

Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede

Pelin Karahan'dan aşka dair samimi açıklamalar: “Mutlu evliliğin sırrı iletişim”
  • 08-02-2025 10:25

Pelin Karahan'dan aşka dair samimi açıklamalar: “Mutlu evliliğin sırrı iletişim”

David Beckham İstanbul’da! Oğlu Romeo ve sevgilisiyle Türkiye turu
  • 04-02-2025 12:07

David Beckham İstanbul’da! Oğlu Romeo ve sevgilisiyle Türkiye turu

“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!
  • 06-02-2025 17:20

“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...
  • 06-02-2025 09:52

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...