Almila Ada düğün hazırlıklarında! Gelinlik provasında objektiflere yakalandı

Başarılı oyuncu Almila Ada, Nişantaşı’ndaki bir mağazada gelinlik bakarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı İhsan Çilsal ile Haziran ayında nikâh masasına oturacağını duyurdu.

Düğün heyecanı yüzünden okunan Ada, “Düşündüğümden daha stresli ama tatlı bir süreç. Aile arasında sade bir nişan yaptık çünkü Türkiye'nin bazı zorlu dönemlerine denk geldik. Ekonomik olarak her şey çok masraflı geliyor ama artık bu yola girdik” ifadelerini kullanarak hazırlık sürecinin detaylarına değindi.

Henüz gelinlik seçimini tamamlamadığını belirten oyuncu, “Birçok modeli denedim ama kesin karar veremedim. Sanırım biraz acele etmem gerekecek” diyerek tatlı bir telaş içinde olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’la başrolünü paylaştığı "Kalender Pide" filminin yakında vizyona gireceğini duyuran Ada, “Her yaştan insanın keyifle izleyeceği tatlı bir film geliyor” diyerek hayranlarını heyecanlandırdı.

Evlilik sonrası kariyerine ara vermeyeceğini de vurgulayan Almila Ada, “İkimiz de birbirimizin işine saygı duyuyoruz” diyerek işine ve gelecekteki projelerine olan bağlılığını dile getirdi.