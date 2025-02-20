Almila Ada düğün hazırlıklarında! Gelinlik provasında objektiflere yakalandı

Başarılı oyuncu Almila Ada, Nişantaşı'nda gelinlik provasında objektiflere yakalandı. Bir mağazada gelinlik bakarken görüntülenen ünlü oyuncu, mağaza çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Almila Ada düğün hazırlıklarında! Gelinlik provasında objektiflere yakalandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-02-2025 12:17

Başarılı oyuncu Almila Ada, Nişantaşı’ndaki bir mağazada gelinlik bakarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı İhsan Çilsal ile Haziran ayında nikâh masasına oturacağını duyurdu.

Düğün heyecanı yüzünden okunan Ada, “Düşündüğümden daha stresli ama tatlı bir süreç. Aile arasında sade bir nişan yaptık çünkü Türkiye'nin bazı zorlu dönemlerine denk geldik. Ekonomik olarak her şey çok masraflı geliyor ama artık bu yola girdik” ifadelerini kullanarak hazırlık sürecinin detaylarına değindi.

Henüz gelinlik seçimini tamamlamadığını belirten oyuncu, “Birçok modeli denedim ama kesin karar veremedim. Sanırım biraz acele etmem gerekecek” diyerek tatlı bir telaş içinde olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’la başrolünü paylaştığı "Kalender Pide" filminin yakında vizyona gireceğini duyuran Ada, “Her yaştan insanın keyifle izleyeceği tatlı bir film geliyor” diyerek hayranlarını heyecanlandırdı.

Evlilik sonrası kariyerine ara vermeyeceğini de vurgulayan Almila Ada, “İkimiz de birbirimizin işine saygı duyuyoruz” diyerek işine ve gelecekteki projelerine olan bağlılığını dile getirdi.

Benzer Haberler
Merve Taşkın’dan ev hapsi paylaşımı: “Kelepçem takıldı, vatana millete hayırlı olsun!” Merve Taşkın’dan ev hapsi paylaşımı: “Kelepçem takıldı, vatana millete hayırlı olsun!”
Burcu Kara’dan 9. yıl dönümüne romantik kutlama! Burcu Kara’dan 9. yıl dönümüne romantik kutlama!
Serenay Sarıkaya, Paris'te ortaya çıktı Serenay Sarıkaya, Paris'te ortaya çıktı
Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı? Güzel oyuncu iddialar için ne dedi? Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı? Güzel oyuncu iddialar için ne dedi?
Kızılcık Şerbeti’nden ayrılmıştı, yeni adresi belli oldu! Kızılcık Şerbeti’nden ayrılmıştı, yeni adresi belli oldu!
Kalp spazmı geçiren Özcan Deniz ne zaman setlere dönecek? Kalp spazmı geçiren Özcan Deniz ne zaman setlere dönecek?
ÇOK OKUNANLAR
Burak Deniz’e ‘Bir Gece Masalı’ setinde doğum günü sürprizi!
  • 18-02-2025 10:53

Burak Deniz’e ‘Bir Gece Masalı’ setinde doğum günü sürprizi!

Kalp krizi geçiren Özcan Deniz'den ilk açıklama
  • 18-02-2025 10:25

Kalp krizi geçiren Özcan Deniz'den ilk açıklama

Cemre Baysel’e taciz şoku: Emniyete başvurdu, şüphelilerden biri gözaltında
  • 19-02-2025 12:42

Cemre Baysel’e taciz şoku: Emniyete başvurdu, şüphelilerden biri gözaltında

Serenay Sarıkaya, Paris'te ortaya çıktı
  • 20-02-2025 11:30

Serenay Sarıkaya, Paris'te ortaya çıktı

Kalp spazmı geçiren Özcan Deniz ne zaman setlere dönecek?
  • 19-02-2025 18:50

Kalp spazmı geçiren Özcan Deniz ne zaman setlere dönecek?