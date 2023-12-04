Almeda Abazi: Tolgahan, Alina yüzünden bana yaklaşamıyor!

Bilim ve sanat çevreleri tarafından dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi olarak tanımlanan 'Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi', Metropol İstanbul'daki Hupalupa Expo'da açıldı. Sergiye katılanlar arasında yer alan Almeda Abazi, muhabirlerle sohbet etti.

Almeda Abazi "Gerçekten çok güzel ve büyüleyici. Bu sergiyi çok duymuştum. Normalde Avrupa'da bu sergi. Hatta Tolgahan'a bilet aldırıp çocuklarla özellikle gitmek istediğim bir sergiydi" dedi.

Çoçukları Efehan ve Alina'yı atlı sporlara yönlendirdiğini söyleyen Abazi "Alina çok sevdi, attan indiremiyorum. Efehan biraz zor oldu. 3 yıldır bindirmek için çok uğraştım. Şu an çok seviyor o da atları ve ata binmeyi" dedi.

İki çocuklu bir anne olmanın tatlı yoruculuklarının olduğunu söyleyen oyuncu "Evde tatlı bir kaos hakim. Evden çıkışımızı görmeniz lazım. Birbirleriyle zıt karakterler ve çok iyi anlaştıklarını söyleyemem. Hatta geçenlerde Efehan kardeşi Alina için 'Bunu erkek doğursaydın keşke' dedi. Beraber büyüyorlar ama çok fazla zıtlaşıyorlar. Çocuğu olan arkadaşlarıma da soruyorum 'Bu durum bitmeyecek, büyüyünce de bir şey değişmiyor' diyorlar. Ben artık pes ettim" dedi.

Alina'nın babasına Efehan'ın ise kendisine düşkün olduğunu söyleyen Abazi "Alina Tolgahan'a aşık. İkisi birbirinden ayrılmıyorlar. Tolgahan da bu durumdan çok memnun, beni unuttu. Bir de bana yaklaşamıyor Tolgahan. Mümkün değil bana yaklaşması. Tolgahan Bir gün salonda çocuklar varken beni yanağımdan öptü. Alina bana küstü. Tüm gün benimle konuşmadı. Ne zaman yanına gitsem 'Sen git!' diye beni yanından kovdu. Zehir etti o günü bana yani" dedi.

Arnavutluk'ta evinin olduğunu, orayı dönem dönem kullandığını söyleyen Abazi "Taşınma gibi bir durum söz konusu değil, çocukların okulları ve Tolgahan'ın işleri İstanbul'da. Öyle bir niyetimiz de yok zaten" dedi.

Ekranlara dönmek istediğini ama sürekli son anda bir şeylerin ters gidip bunu başaramadığını söyleyen Abazi "Tam döneceğim derken sendromlarla karşılaşıyorum. Çocukların sendromu bitmiyor. 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş sendromu... Olmuyor bir türlü. Tolgahan da çok karışmıyor. İstersen tabiki yapabilirsin diyor ama ben biraz da evhamlı bir insanım. Aslında bırakabilirim, sonuçta evde yardımcımız var ve çocuklar büyüdü ama onu da yapamıyorum. Deprem meselesi çok korkutuyor beni" dedi.