Almanya işçi alımı için yeniden kapıları açtı! Maaş tam 55 bin lira

Almanya, nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 61 yıl aranın ardından Türk işçilere kapılarını yeniden açma kararı aldı. Alman hükümeti, ülkede çalışmak isteyenlere dil ve vatandaşlık süreçlerini kolaylaştıracak yeni yasa tasarısını duyurdu.

Almanya, yaşlanan nüfusu ve azalan genç iş gücü nedeniyle dışarıdan işçi alımını artırmaya yönelik adımlar atmaya başladı. Alman hükümeti, ülkeye çalışmak için gelen yabancı işçilere getirilen Almanca bilme zorunluluğunu kaldırma kararı aldı. Ayrıca, Almanya'da uzun süre kalmayı planlayan ve vatandaşlık almayı düşünenler için süreçleri kolaylaştıracak bir yasa taslağı üzerinde çalışıyor.

Ülkede en az 55 bin lira maaşla çalışacak binlerce işçi ihtiyacı bulunuyor. Almanya, bu ihtiyaç doğrultusunda farklı sektörlerde işe alım yapacak. İşçi alımı için belirlenen meslekler ve başvuru şartlarına dair detaylar, Alman hükümeti tarafından yayımlanan ilanlarda belirtilecek. Türkiye'den Almanya'ya işçi göçü konusunda yaşanan bu gelişmeler, birçok kişi için yeni fırsat kapılarının aralandığına işaret ediyor.

Pandeminin getirdiği olumsuz etkiler, Almanya'nın iş gücü piyasasını da sarsıyor. Üretimdeki aksaklıklar ve yaz aylarındaki turist gelirlerinde yaşanan düşüş, Alman hükümetini harekete geçirdi.

Pandemi Sonrası Almanya'da İşçi İhtiyacı Büyüyor

Koronavirüs salgınının ardından, Almanya'nın birçok sektörde iş gücü açığı yaşanmaya başladı. Yaz aylarında, havalimanlarındaki sıkıntılar nedeniyle turist gelirlerinde büyük düşüşler yaşanırken, Alman hükümeti bu soruna çözüm üretmek adına Türkiye ve Balkan ülkelerinden işçi alımı yapma kararı aldı. Hükümetin verdiği onayla 2023 yılına kadar toplamda 2 milyon işçi alımı yapılması planlanıyor.

Ancak bu süreci daha cazip hale getirmek için atılan adımlar sadece işçi alımıyla sınırlı değil. Hazırlanan yeni yasa tasarısıyla işçiler için dil bilme şartı esnetilmenin yanı sıra, vatandaşlık süreci de kolaylaştırılıyor. 67 yaş üstü bireyler için vatandaşlık testi kaldırılırken, Alman vatandaşlığı için gereken ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indiriliyor. Bu yasa tasarısının birkaç ay içinde onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor, bu da Almanya'ya çalışmak isteyenler için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

Almaya'da En Çok İşçi Alımı Yapılacak Olan Meslekler

Almanya'nın işçi göçü alımında yoğunlaştığı sektörler belli oldu. Pandemi sonrası oluşan iş gücü açığı, Almanya'nın farklı sektörlerde nitelikli işçi arayışını hızlandırdı.

Sıkça işçi göçü alan Almanya'da, bazı sektörler öne çıkıyor. İşte Almanya'da işçi alımı yapılan başlıca meslek grupları:

Aşçılar ve gastronomi uzmanları

İnşaat sektörü çalışanları

Sağlık hizmetleri: Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları

Ağır sanayi: Kaynakçılar, metal ve ağır sanayi işçileri

Teknoloji: İnternet teknolojisi, IT teknisyenleri

Eğitim: Öğretmenler, eğitim uzmanları

Çocuk yetiştiricileri

Teknik ve mekanik uzmanlar

Elektrik ve elektronik mühendisleri

18-45 yaş arası kişilere bu sektörlerde iş imkanı sunuluyor. Maaşlar sektöre göre değişiklik gösterse de en düşük maaş asgari ücret olan 2 bin 100 Euro (yaklaşık 40.194 TL) olarak belirlenmişken, bazı sektörlerde maaşlar 37 bin Euro'ya (yaklaşık 708.108 TL) kadar çıkabiliyor.

Bu fırsatlar, Türkiye ve Balkan ülkelerinden Almanya'ya çalışmak isteyenler için önemli bir kapı aralıyor. Nitelikli işgücüne olan bu talebin, önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Niteliklerine uygun olan sektörlerde iş arayışında olan kişiler, Almanya'nın sunduğu bu fırsatlardan yararlanabilir.

Almanya'da İşçi Alımı İçin Gerekli Belgeler ve Şartlar

Almanya'nın işçi alımı konusunda hızlanması, birçok kişi için fırsat oluşturuyor. Ancak bu süreçte başvuru için gereken belgelere dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca alınacak maaşlarla ilgili bilgiler de merak ediliyor.

H2: Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Almanya'ya iş başvurusunda bulunmak isteyenler için gerekli olan belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Adli Sicil Kaydı

İkametgah Belgesi

Diploma veya Mesleki yeterlilik belgesi

Sağlık Raporu

Nüfus kayıt örneği

Almanca tercümesi yapılmış özgeçmiş

İş deneyimi hizmet dökümü

Pasaport Fotokopisi (3 yıllık)

6 adet biyometrik fotoğraf

Ancak bu belgelerin istenip istenmediği, başvurulan firmaya göre değişiklik gösterebiliyor. Başvuru yapmadan önce firmaların istediği belgelere dikkatli bir şekilde göz atılması öneriliyor.

Almanya'da Mesleklerin Maaş Durumu

Almanya'da çalışmayı planlayanlar için maaş bilgisi de büyük önem taşıyor. 2022 yılında bazı sektörlerde, en düşük maaş asgari ücret olan 1.920 Euro (yaklaşık 38 bin TL) olurken, bazı alanlarda maaş 37 bin Euro'ya (yaklaşık 740 bin TL) kadar çıkabiliyor. Ancak, bu maaş bilgileri resmi kaynaklara dayanmamakta ve Euro kuru 29,25'ten hesaplanmıştır. Maaş bilgileri sektör ve meslek gruplarına göre değişiklik gösterebilir.