Allan Hakko’nun O Tavrı Dikkat Çekti! Pelin Uluksar Gülüp Geçti!

Allan Hakko ile oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar bir süredir magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri. İlişkilerini genelde gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de zaman zaman birlikte görüntülenince yine gündem oluyorlar.

Tarabya’da Sakin Bir Akşam

Çift son olarak Tarabya’da bir balıkçıda arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeğinde görüntülendi. Oldukça keyifli ve rahat halleriyle dikkat çeken ikili uzun süre masadan kalkmadan sohbet etti. Yanlarındaki arkadaş grubuyla birlikte samimi bir ortamda vakit geçirdikleri görüldü. Gece boyunca neşeli tavırları ve rahat halleri çevrede bulunanların da dikkatinden kaçmadı.

İlişkileri Sessiz Ama Güçlü İlerliyor

Bir süredir birlikte olan Allan Hakko ve Pelin Uluksar ilişkilerini mümkün olduğunca göz önünde yaşamamaya çalışıyor. Buna rağmen zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve birlikte yakalandıkları kareler çiftin mutlu bir ilişki sürdürdüğünü gösteriyor.

İkili daha önce de Etiler’de bir mekândan çıkarken görüntülenmiş ve “Her şey yolunda” diyerek ilişkilerinin iyi gittiğini ifade etmişti.

Evlilik Sorusu Gündemden Düşmüyor

Çiftin en çok konuşulan konularından biri ise evlilik meselesi. Pelin Uluksar’a yöneltilen evlilik soruları sık sık gündeme geliyor ancak güzel oyuncu bu sorulara genelde net bir cevap vermekten kaçınıyor daha çok gülümsemekle yetiniyor.

Bu durum da magazin kulislerinde “Acaba yakın zamanda evlilik var mı?” sorularını beraberinde getiriyor.

Sosyal Medyada da İlgi Görüyorlar

Allan Hakko sevgilisiyle olan anlarını sosyal medya hesabından da paylaşıyor. Özellikle yakın çevrelerinin katıldığı davetler ve yurtdışı tatillerinden paylaşılan kareler takipçileri tarafından oldukça ilgi görüyor. Son olarak Yunanistan’da bir düğüne katıldıkları anları paylaşmaları da çiftin ilişkisini daha görünür hale getirmişti.

Genel olarak bakıldığında Allan Hakko ve Pelin Uluksar çifti, gösterişten uzak ama uyumlu bir ilişki sürdürüyor. Zaman zaman magazin gündemine düşseler de ikili sakin ve kendi halinde bir ilişki yaşamayı tercih ediyor gibi görünüyor.