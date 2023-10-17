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Alkollü araç kullanırken kaza yapmıştı! Erkan Can'dan açıklama geldi

Ünlü oyuncu Erkan Can, 'Mahallenin Muhtarları', 'Gemide', 'Müslüm' ve 'Vizontele' gibi projelerle tanınan bir isim, dün gece alkollü araç kullanırken bir kaza geçirdi. Erkan Can, olayın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Alkollü araç kullanırken kaza yapmıştı! Erkan Can'dan açıklama geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2023 09:48

Ünlü oyuncu Erkan Can, dün gece alkollü bir şekilde araç kullanırken kaza yaptı. Kaza, Şile Otoyolu Parseller yol ayrımı yakınlarında dün gece saat 03.50 sularında meydana geldi. Alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Can, aracı demir bariyerlere çarptı.

Kaza anında tanıklık eden bazı sürücüler, olayı polis ekiplerine bildirmek için durdu. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde Erkan Can'ı alkolmetreye üfletti.

Alkolmetre sonuçlarına göre, oyuncu 236 promil alkollüydü. Hasar gören araç çekici ile kaldırılırken, Erkan Can'ın ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Bir sürücü, olayın ardından cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anları paylaştı. Görüntülerde Erkan Can'ın alkolmetreye üflerken, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" dediği duyuluyor. Sonrasında "Çıkacağını biliyorum" dediği görülüyor. Olay yerine gelenlerin sağlığı hakkında soru sorması üzerine Erkan Can, "Benim hiçbir şeyim yok, sakin olun. Matiz'im" şeklinde cevap veriyor.

Erkan Can, kaza sonrası basına yansıyan haberlerin ardından 117 bin takipçili Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir açıklama yaptı. "Dün gece eve 300 metre kala bir kaza geçirdim. Beni merak eden ve soran herkese teşekkür ederim; iyiyim" diyen 64 yaşındaki oyuncu, ayrıca alkollü araç kullanmanın hem yasa dışı hem de tehlikeli olduğunu vurgulayarak, olayın bu şekilde gündeme gelmesinden üzgün olduğunu ifade etti. "Sağ olun, var olun..." şeklinde açıklamasını tamamladı.

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