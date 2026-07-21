Alişan'ın Paylaşımı Yürekleri Dağladı! "Doyamadık Sana"

Koronavirüs nedeniyle 2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan aradan geçen yıllara rağmen acısını ilk günkü gibi yaşamaya devam ediyor. Kardeşinin vefat yıl dönümünde yaptığı sosyal medya paylaşımı ise takipçilerini bir kez daha duygulandırdı. Paylaştığı video ve yazdığı satırlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Duygusal Video Herkesi Etkiledi

Alişan sosyal medya hesabında yıllar önce çekilmiş özel bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde oğlu Burak ile Selçuk Tektaş'ın birlikte oyun oynadığı mutlu anlar yer alıyordu. Eski günlerden kalan bu sıcak kareler izleyenlerin de yüreğine dokundu.

Videonun altına yazdığı not ise en az görüntüler kadar duygusaldı. "Hiçbirimiz doyamadık sana... Seni çok özledik çok. Her duamızda, sohbetimizde biz yanına gelene kadar olacaksın benim canımın yarısı..." sözleriyle kardeşine olan özlemini bir kez daha dile getirdi.

Acısı Yıllar Geçse de Dinmedi

Selçuk Tektaş'ın 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi Alişan ve ailesi için büyük bir yıkım olmuştu. O günden bu yana birçok paylaşımında kardeşini unutmadığını gösteren ünlü şarkıcı, her fırsatta onun özlemini dile getiriyor.

Bu yıl da vefat yıl dönümünde yaptığı paylaşım acının zamanla tamamen geçmediğini bir kez daha gösterdi. Sevenleri de yorumlarda Alişan'a destek mesajları göndererek bu zor gününde yalnız olmadığını hissettirmeye çalıştı.

Yeğenlerini Hiç Yalnız Bırakmıyor

Alişan'ın en çok takdir edilen yönlerinden biri de kardeşinin çocuklarına gösterdiği ilgi. Selçuk Tektaş'ın kızları Eyşan ve Ceylan'ı kendi evlatlarından ayırmayan ünlü şarkıcı, onların hayatında her zaman güçlü bir destek olmaya devam ediyor.

Sık sık birlikte vakit geçiren aile sosyal medyada paylaştıkları mutlu anlarla da dikkat çekiyor. Takipçileri, Alişan'ın sadece iyi bir amca değil, aynı zamanda çocuklara adeta bir baba gibi sahip çıktığını düşünüyor. Yıllar geçse de kardeşine verdiği değeri hem sözleriyle hem de geride kalan ailesine gösterdiği ilgiyle yaşatmaya devam etmesi, birçok kişinin takdirini kazanıyor.