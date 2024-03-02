Alişan'dan duygulandıran paylaşım: "Bizde kutlama biteli 2,5 yıl oldu"

Şarkıcı Alişan, Temmuz 2021'de kardeşi Selçuk Tektaş'ı COVID-19 nedeniyle kaybetmişti. Bu büyük kayıp sonrasında derin bir acı yaşayan Alişan, annesi Suzan Tektaş'ın doğum gününde yaptığı duygusal bir paylaşımla tekrar gündeme geldi.

Alişan'dan duygulandıran paylaşım:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-03-2024 10:01

2018'de Buse Varol ile evlenen ve bir yıl sonra oğlu Burak'ı, 2021'de de kızı Eliz'i kucağına alan Alişan, aynı zamanda menajeri olan kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle kaybetmişti.

Kardeşinin ölümünden sonra yengesi ve yeğenlerine destek olup, onları kendi ailesinden ayırmayan şarkıcı, son olarak annesi Suzan Tektaş'ın doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

2.9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından, annesi ve vefat eden kardeşiyle çekilmiş siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaşan Alişan, mesajında şunları dile getirdi:

"Varlığımın Allah'tan sonraki iki nedeni canlarım annem ve babam... Bizim için doğum günü kutlaması biteli 2,5 yıl oldu. Bugün sadece beni doğuran ve bugünlere getiren anneme teşekkür etmek istedim. Seni çok seviyorum Anne'm. Seni çok seviyoruz."
 

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