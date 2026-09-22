Komedi Dükkanı Defteri Kapanmadı! Salih Kalyon'dan Tolga Çevik'e Yıllar Sonra Sert Sözler

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran ve yayınlandığı dönemde izleyenleri ekran başına kilitleyen fenomen doğaçlama programı Komedi Dükkanı üzerinden yıllar geçmesine rağmen magazin gündeminden düşmeyen eski bir krizle yeniden anılmaya başladı. Programın unutulmaz ikilisi Tolga Çevik ile Salih Kalyon'un yollarının yıllar önce neden olaylı bir şekilde ayrıldığına dair merak edilenler Salih Kalyon'un son yaptığı açıklamalarla yeniden alevlendi. 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde kameralara yansıyan usta oyuncunun eski partneri hakkındaki sözleri aradaki buzların hiçbir zaman erimediğini gözler önüne serdi.

Yıllar Sonra Gelen Manidar Yanıt

2007 yılında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede büyük bir fenomene dönüşen Komedi Dükkanı'nın ilk döneminde Tolga Çevik'le birlikte sahne alan Salih Kalyon projenin ilerleyen sezonlarında ekranda yer almamıştı. Programın TRT 1'e transfer olmasıyla birlikte yollarını ayıran ikilinin arasındaki kırgınlığın temelinde projenin sahiplenilmesi tartışması yatıyordu.

Ödül gecesinde muhabirlerin kendisine yönelttiği "Tolga Çevik'le aranız nasıl düzeldi mi?" sorusuna karşı oldukça net ve manidar bir kapı aralayan Salih Kalyon yıllar önceki tepkisini tazeleyen şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Ben ikimiz birlikte bir program yapıyoruz zannettim. Zannetmişim. Meğer ben çırakmışım."

Muhabirin aralarındaki küslüğün bitip bitmediğini ve yeniden bir araya gelip gelmeyeceklerini sorması üzerine net bir tavır sergileyen usta oyuncu "Hayır, hayır konuşmadık. Yani zannetmiyorum. Çünkü hava geçti, dönem geçti" diyerek ortak bir projeye kapıları tamamen kapattı.

Bu Yaştan Sonra Ben Dükkanda Çırak Olamam

27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde Gece Muhabiri Samet Aday’a özel bir röportaj veren Salih Kalyon, yıllar önce birlikte birlikte aynı sahneyi paylaştığı Tolga Çevik’in kendisini çırak çıkardığını söyleyerek bir daha bir araya gelmelerinin mümkün… pic.twitter.com/998kwafoSW — Gece Muhabiri (@xgecemuhabiri) September 21, 2026

Salih Kalyon'un yıllar sonra sarf ettiği "Meğer ben çırakmışım" sözü aslında hiç de tesadüfi değildi. İkilinin ilk ayrıldığı 2008 yılında da projenin künyesinde adının habersiz şekilde değiştirildiğini ve Tolga Çevik'in projeyi kendi üzerine aldığını öne süren Kalyon o dönem de "Bu yaştan sonra ben dükkanda çırak olamam" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Aradan geçen tam 18 yıla rağmen Kalyon'un aynı metafor üzerinden kırgınlığını sürdürmesi Komedi Dükkanı defterinin usta oyuncu cephesinde hiçbir zaman tatlıya bağlanmadığını kanıtladı. Kolektif bir çalışmanın haricinde tutulduğunu düşünen Salih Kalyon'un bu sert ve net duruşu magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.