Alina Boz'dan Umut Evirgen'le aşk paylaşımı

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı ilişkilerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Umut Evirgen, kısa süre önce Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz'a kalbini kaptırmıştı.





"NİYETİM CİDDİ"

Umut Evirgen, Alina’ya duygularının farklı, niyetinin ciddi olduğunu söylemişti. Ünlü çiftin sürpriz aşkı şok etkisi yaratırken tatilde çekilen fotoğrafları uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.





YENİ POZ GELDİ!

Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açan oyuncudan romantik paylaşım geldi. Alina Boz'un kalp emojisi ile yayınladığı fotoğrafa beğeni yağdı.