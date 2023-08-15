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Alina Boz'dan Umut Evirgen'le aşk paylaşımı

Oyuncu Alina Boz, Mithat Can Özer'le dört yıllık birlikteliğine nokta koyduktan kısa süre sonra adı birçok ünlü ile aşk dedikodusuna karışan yönetmen Umut Evirgen'le yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Taze sevgililerden Alina Boz, sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı.

Alina Boz'dan Umut Evirgen'le aşk paylaşımı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2023 20:50

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı ilişkilerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Umut Evirgen, kısa süre önce Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz'a kalbini kaptırmıştı.

 

"NİYETİM CİDDİ"

Umut Evirgen, Alina’ya duygularının farklı, niyetinin ciddi olduğunu söylemişti. Ünlü çiftin sürpriz aşkı şok etkisi yaratırken tatilde çekilen fotoğrafları uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.


 

YENİ POZ GELDİ!

Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açan oyuncudan romantik paylaşım geldi. Alina Boz'un kalp emojisi ile yayınladığı fotoğrafa beğeni yağdı.

 

 

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