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Alina Boz'dan Umut Evirgen'in Serenay Sarıkaya beğenisine yanıt!

Alina Boz, işletmeci Umut Evirgen ile bir süredir ilişki yaşıyor ve geçtiğimiz aylarda Paris'te sevgilisinden aldığı evlilik teklifini kabul ettiği söyleniyor. Önceki gün Alina Boz, Levent'te görüntülendi. Birkaç gün önce, Umut Evirgen'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın bir fotoğrafını beğendiği haberleri dolaşmıştı. Bu olayın farkına varan Evirgen, beğenisini geri çekti, ancak bu durum hızla sosyal medyada gündem haline geldi. Alina Boz, bu konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Alina Boz'dan Umut Evirgen'in Serenay Sarıkaya beğenisine yanıt!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2023 09:35

Alina Boz, son günlerde Levent'te görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan aktris, "Arkadaşımla buluşmaya gidiyorum ve yarın Umut'la birlikte Ankara'ya film festivali için gideceğiz" şeklinde konuştu.

Umut Evirgen'in yönetmenlik kariyeri hakkında sorulan sorulara Boz, "Umut'un yönetmenlik yeteneklerini takdir ediyorum. Son filmi de izledim ve Adana Film Festivali deneyimi çok güzel geçti. Gerçekten başarılı bir yönetmen. Belki ileride birlikte projelerde yer alırız. İyi yönetmenlerle çalışmayı çok isterim" diyerek sevgilisini övdü.
 

"KİMSEDEN GİZLİMİZ SAKLIMIZ YOK"

"Paris'te evlenme teklifi aldınız mı?" sorusuna karşılık ünlü isim, "Bu konuyu konuşmuştuk aslında, ama şu an için böyle bir teklif gelmedi. Hâlâ elimizde yüzük falan yok, böyle bir gelişme olursa sevinçle sizlerle paylaşırım. Gizlice bir şey yapma niyetimiz yok. Ayrıca, bu konuda sürekli sorular geldi, artık bir teklif bekliyorum" dedi.
 

"GÜZEL BİR ANI OLSUN YETER"

Herhangi bir evlilik teklifi alıp almadığına dair soruya da Boz, "Evlilikle ilgili herhangi bir düşüncem yok, doğrusu. Dizilerde o kadar çok gelinlik giydik ve bu tür sahneleri o kadar çok çektik ki... Şu an için böyle bir düşüncem yok, sadece güzel bir anı olsun isterim" şeklinde yanıtladı.

"KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRİYORUZ"

Kıskançlık konusuna gelince, Boz aralarında hiçbir kıskançlık olmadığını belirtti. "Zaten birlikte birçok yere gidiyoruz. Umut genellikle dışarı çıkmıyor. Akşamları evde film izliyoruz, keyifli vakit geçiriyoruz" diye açıkladı.

"ELİ ÇAPRMIŞTIR"

Son günlerde Umut Evirgen'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın bir fotoğrafını beğendiği haberleri dolaştı. Durumu sonradan fark eden Evirgen beğenisini geri çekti, ancak bu olayın sosyal medyada gündem olmasını engelleyemedi. Boz, bu konuyla ilgili olarak, "Bu tür şeyler olağan dışı değil. İnsanlar hata yapabilirler. Açıkçası sosyal medyaya fazla takılmıyoruz. Ben de çok fazla kullanmıyorum. Aramızda böyle bir konuşma veya olay yaşanmadı" şeklinde cevapladı.

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