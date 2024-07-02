Alina Boz ve Umut Evirgen'in Çeşme tatili

Ünlü oyuncu Alina Boz ve eşi Umut Evirgen, havaların ısınmasıyla birlikte tatil sezonunu açarak Bodrum'dan sonra Çeşme Dalyan'da görüntülendi.

Çift, beach'e gelir gelmez restoran kısmında oturarak yemek yedi. Yemekten sonra şezlonglarına geçerek güneşin tadını çıkaran Boz ve Evirgen, ilerleyen saatlerde gözlüklerini takarak baş başa denize girdi. Uzun süre denizden çıkmayan çift, denizde keyifli bir sohbetin ardından şezlonglarına dönerek kurulanıp güneşlenmeye devam etti.

Alina Boz ve Umut Evirgen, tatillerinin tadını çıkarırken çevredeki tatilcilerin de ilgisini çekti. Çiftin bu keyifli anları objektiflere yansıdı.