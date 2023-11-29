Alina Boz ile Umut Evirgen’den sade düğün davetiyesi

Alina Boz ve Umut Evirgen, 2 Aralık'ta dünyaevine girecekler. Çift, her fırsatta birbirlerine olan sevgilerini el ele ve göz göze pozlarıyla gösteriyor. Boz ve Evirgen, 90 kişilik düğünleri için A46 Organizasyonu ile anlaştı ve davetiyeler dağıtılmaya başlandı.

Çiftin düğün davetiyeleri, en özel geceleri için hazırlanan sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Evirgen, nikah sonrası sahibi olduğu mekanında düzenleyeceği after partide yakın arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşayacak. Boz ve Evirgen'in nikah şahitleri merak konusu olurken, düğün yemeğini ünlü şef Somer Sivrioğlu hazırlayacak.