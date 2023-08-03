Alina Boz ile Umut Evirgen'den aşk pozu!

Genç oyuncu Alina Boz ve yönetmen Umut Evirgen, son günlerin en çok konuşulan çiftleri arasına katıldı. Alina Boz'un Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile olan ilişkisinin sona ermesinin ardından, Umut Evirgen'le yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Alina Boz, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yine adından söz ettirdi.

Alina Boz'un Instagram hikayeler bölümünde yayınladığı fotoğraf, aşıkların birbirlerine olan sevgisini yansıtıyordu. Sevgilisinin kendisine aşkla baktığı anı paylaşan genç oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bu paylaşım, Alina Boz ve Umut Evirgen'in ilişkisine olan ilginin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösterdi.

Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla ve basında yer alan haberlerle sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Genç yaşlarına rağmen hem kariyerleri hem de özel hayatlarıyla büyük ilgi gören bu çiftin attığı her adım, takipçileri ve medya tarafından yakından takip ediliyor.