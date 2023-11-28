Alina Boz ile Umut Evirgen çiftinin düğün yemekleri Somer Şef'ten

Alina Boz ve Umut Evirgen'in geçen yaz başlayan sürpriz ilişkisi, cumartesi günü nikah masasına taşınacak. Nikah töreni aile arasında gerçekleşecek ve 90 kişilik düğün sonrasında Umut Evirgen'in mekanında after parti düzenlenecek. Çift, gelinlik ve yüzüğü Paris'ten temin ederken düğün yemeklerini ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun özel menüsüyle taçlandıracak.

Nikah şahitlerine henüz karar vermeyen çift, Paris tatilinden döndükten sonra organizasyon şirketiyle anlaşma sağladı ve davetli listesini belirledi. Sade bir davetiye tercih eden çift, şahitlerini yakın arkadaşları arasından seçecek. Umut Evirgen'in ailesinin, Alina Boz'a olan sevgisi ve evlenmelerini dört gözle bekledikleri de konuşulanlar arasında.

Alina Boz'un, evlendikten sonra setlere dönüp dönmeyeceği ise merak konusu. Ünlü oyuncunun yarım bıraktığı üniversite eğitimini tamamlamaya çalıştığı ve Umut Evirgen'in de eşine destek olduğu belirtiliyor. Boz'un, hoşuna giden bir dizi veya filmde rol almayı çok istediği ifade ediliyor.