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Alina Boz, İlayda Alişan ve Ece Bölükbaş'ın deniz keyfi

Oyuncu Alina Boz ve meslektaşı İlayda Alişan, yakın arkadaşları Ece Bölükbaş ile Çeşme’de. Dün bir plajda denize girdiler. Önce Ece Bölükbaş’ının minik kızını suya alıştırmaya çalıştılar. Ardından birlikte yüzüp şakalaştılar. Ama su soğuk olduğu için deniz faslı sadece 5 dakika sürdü. Üçlü daha sonra şezlonglarına uzandı.

Alina Boz, İlayda Alişan ve Ece Bölükbaş'ın deniz keyfi
Yayın Tarihi : 2023-07-06 11:02

Ünlü oyuncular Alina Boz ve İlayda Alişan, yakın arkadaşları Ece Bölükbaş ile birlikte keyifli bir gün geçirmek için Çeşme'ye gittiler. Dün, üçlü bir plajda buluşarak denize girdi ve güneşin tadını çıkardı. Ancak, suyun soğuk olması nedeniyle deniz faslı kısa sürdü ve daha sonra şezlonglara uzandılar.

Alina Boz, İlayda Alişan ve Ece Bölükbaş, arkadaşlık bağlarını güçlendirmek ve yaz tatilinin tadını çıkarmak için Çeşme'ye gelmişlerdi. Güne denize girerek başlayan üçlü, Ece Bölükbaş'ın minik kızını suya alıştırmaya çalıştılar. Sonra birlikte yüzdüler ve birbirleriyle şakalaştılar. Ancak, suyun soğuk olması nedeniyle deniz keyfi kısa sürdü ve yaklaşık 5 dakika sonra şezlonglara geçtiler.

Ünlü oyuncular, plajdaki şezlonglarda dinlenirken sohbet etti ve güneşin tadını çıkardı. Çeşme'nin güzel atmosferinde rahatlayan üçlü, keyifli bir gün geçirdi. Fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü isimler, takipçilerini de tatil keyiflerine ortak etti.

Alina Boz, İlayda Alişan ve Ece Bölükbaş'ın samimi dostlukları ve birlikte geçirdikleri anlar, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncuların sosyal medya paylaşımları, takipçilerinden yoğun beğeni ve olumlu yorumlar aldı. Bu anılarıyla tatilin keyfini çıkaran üçlü, arkadaşlık bağlarını güçlendirerek unutulmaz bir gün geçirdi.

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