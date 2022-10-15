Alina Boz: Hayal etmek başarmanın yarısıdır

Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği, Deniz Can Aktaş’la başrolleri paylaştığı “Bandırma Füze Kulübü”yle ilgili olarak Boz; “Hayal etmek başarmanın yarısıdır hele ki yanında sana inanan ve destekleyen insanlar varsa aşılamayacak engel yoktur, filmimiz de tam olarak bunu anlatıyor. Seyirciye umut verecek, yüzlerini güldürecek bir hikaye” dedi. Füze yapmak için yılmadan çalışan idealist gençlerden birini canlandıran Alin Boz'u, ilk aşkın ilk kıpırtılarını içinde taşırken bir seçim yapmak zorunda kalan Leyla rolünde izleyeceğiz.

Kahramanlarından bazılarının hala hayatta olduğu, günümüzden yıllar önce kurdukları bilim kulübündeki çalışmalarıyla önce uzaya roket göndermeyi başaran, sonra uluslararası yarışmalarda dereceler kazanarak ülkemizi gururlandıran ancak buna rağmen sürekli engellemelerle karşılaşan liseli gençlerin yılmadan devam ettirdikleri mücadelesini anlatan film, Alina Boz’un kariyerinde de özel bir anlam taşıyor.