Alina Boz hakkındaki hamilelik iddialarına eşi Umut Evirgen'den yanıt

Umut Evirgen eşi Alina Boz'un hamile olduğu yönünde çıkan iddialara cevap verdi.

Alina Boz hakkındaki hamilelik iddialarına eşi Umut Evirgen'den yanıt
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-10-2024 12:18

Geçtiğimiz aralık ayında işletmeci Umut Evirgen ile hayatını birleştiren başarılı oyuncu Alina Boz, evliliğinin ardından hakkında çıkan hamilelik iddialarını bir kez daha yalanladı. Çifte yönelik bu iddialar bir süredir gündemde kalırken, Evirgen konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Katıldığı bir davette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Evirgen, "Alina 48-49 kilo, görmüyor musunuz? Evlenirken 'Hamile diye evleniyor' dediniz. 12 ay oldu, yani olsa doğardı herhalde" sözleriyle iddialara esprili bir şekilde yanıt verdi.

Muhabirlerin “Şu anda böyle bir düşünceniz var mı?” sorusuna ise Evirgen, "Erkek tarafı her zaman ister, hanım tarafını bekliyoruz" yanıtını verdi.

Alina Boz, daha önce yaptığı açıklamalarda hamilelik haberlerini yalanlamış ve “Şimdilik böyle bir planımız yok, zamanı geldiğinde olabilir” demişti. Çiftin mutlu birlikteliği sürerken, çocuk planlarının ise ilerleyen dönemlerde olabileceği sinyalleri verildi.

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