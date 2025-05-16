Alina Boz, Adıyaman’da Depremzede Çocuklarla Buluştu

Alina Boz, Adıyaman’daki depremzede çocuklarla buluştu. Oyun temelli projeyle çocukların gelişimine katkı sundu, umut verdi.

Alina Boz, Adıyaman’da Depremzede Çocuklarla Buluştu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-05-2025 09:26

Alina Boz, anlamlı bir projeyle Adıyaman’daki depremzede çocuklarla bir araya geldi. Konteyner kentte gerçekleşen buluşmada miniklerle oyunlar oynayan ünlü oyuncu, hem onların gelişimine katkı sağladı hem de moral verdi.

“Gözlerinde Umut Var, Bu da Beni Mutlu Ediyor”

Alina Boz, çocuklarla geçirdiği vakit sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti: “Hepsi yüzlerinde umut olan, pırıl pırıl çocuklar. Onların gözlerindeki ışıltıyı görmek bana da büyük bir mutluluk verdi.” Oyuncunun sıcak yaklaşımı, çocuklara olduğu kadar bölge halkına da moral oldu.

“Her Çocuğun Oyunla Gelişme Hakkı Var”

Marka yüzü olduğu Duru ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle yürütülen “Oynaya Oynaya” projesine destek veren Boz, bu projeye gönülden inandığını vurguladı. “Deprem sonrası yaşanan travmalar nedeniyle çocukların yaşadıklarını sözlü olarak ifade etmeleri kolay olmuyor. Bu projede asıl amaç, çocukların gelişimlerini desteklemek” diyen Boz, oyunun çocuklar için en etkili iletişim dili olduğunu belirtti.

Projenin Kalbinde Oyun Var

“Oynaya Oynaya” projesi, afet sonrası çocukların psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Alina Boz’un da aktif olarak yer aldığı bu çalışmalar sayesinde, birçok çocuğun yeniden gülümseyebilmesi sağlanıyor. Oyunlarla yürütülen terapi destekli etkinlikler, çocukların yaşadığı travmaları aşmalarında önemli rol oynuyor.

Alina Boz’dan Anlamlı Destek

Sadece oyunculuğuyla değil, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de takdir toplayan Alina Boz, “Her çocuğun oyun oynama ve oyunla gelişme hakkı var” diyerek farkındalık yaratmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun bu duyarlı yaklaşımı, toplumun her kesiminden takdir topluyor.

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