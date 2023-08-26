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Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın Yunanistan'daki Leros Adası'ndaki deniz kazası sonrası sağlık durumu hakkında Esas Holding tarafından bir açıklama yapıldı. Esas Holding açıklamasında, "24 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen deniz kazasının ardından Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları olumlu bir yönde ilerlemektedir. Kamuoyu, gelişmeler konusunda bilgilendirilmeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
SOSYETE
Yayın Tarihi : 26-08-2023 10:33

 

Ünlü iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil amacıyla gittikleri Yunanistan'daki Leros Adası'nda deniz kazası geçirdi.

Çiftin, bir akşam yemeği için restorana gitmek üzere zodyak botla yola çıkarken kayalıklara çarptığı bildirildi.

Tedavileri için önce adadaki bir hastaneye kaldırılan çift, daha sonra Bodrum'a deniz yoluyla, ardından da Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla İstanbul'a getirildi ve Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
 

BAKAN KOCA'DAN GEÇMİŞ OLSUN

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, "İş dünyasının ileri gelen isimlerinden Sayın Ali Sabancı, eşi Sayın Vuslat Doğan Sabancı ile ağır bir deniz kazası geçirmiş, kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul’a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

 

"SAĞLIK DURUMLARI İYİYE GİDİYOR"

Esas Holding'den gelen yeni açıklama ise çiftin sağlık durumlarının olumlu yönde ilerlediğini ve kamuoyunun gelişmeler konusunda bilgilendirilmeye devam edeceğini vurguladı.

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