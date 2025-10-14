Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı 29 Yıllık Evliliklerini Noktaladı

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, 29 yıllık evliliklerini anlaşmalı şekilde bitirdi. Çift, “Birbirimizden maddi talebimiz yok, dostluğumuz baki” dedi.

29 Yıllık Evliliğe Nokta Kondu

İş dünyasının en tanınan isimlerinden Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı, 29 yıllık evliliklerini sona erdirdi. Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamayla ayrılık kararını duyurdu. Uzun yıllar boyunca örnek bir çift olarak anılan Sabancı çifti, evliliklerini anlaşmalı şekilde bitirdiklerini belirtti.

“Biz Ayrıldık…”

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, açıklamalarında duygusal ifadeler kullandı:

“Biz ayrıldık... 29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık. Birlikte yaşamı da kutladık, zorlukları da göğüsledik. Güzel anılar biriktirdik. En önemlisi, hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik. Ancak son yıllarda ilişkimizde zorluklar başladı. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı. Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamadık.”

Tekne Kazası Sonrası Zor Süreç

Çift, 2023 yılında yaşadıkları tekne kazasının ilişkilerini derinden etkilediğini de vurguladı. O zorlu sürecin kendilerini güçlendirmek yerine farklı yönlere savurduğunu belirten çift, şu ifadeleri kullandı:

“Bir akşam ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, sabırla süren bir iyileşme dönemine girdik. Başta bu olayın bizi daha da yakınlaştıracağını düşündük ama öyle olmadı. Birimiz üç ayda toparlandı, diğerimiz ise iki yıl sürecek ağır bir iyileşme sürecine girdi. Şimdi, tamamen iyileştiğimiz bugünlerde evliliğimizi bitirme kararı aldık.”

“Birbirimizden Maddi Talebimiz Yok”

Açıklamanın sonunda çift, birbirlerine olan saygılarını koruduklarını belirtti:

“Bu süreçte bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Üç konuyu kayda geçirmek istiyoruz: Kazadan dolayı birbirimizi suçlamadık, birbirimizden hiçbir maddi talebimiz yok ve bir ömür boyu birbirimizin can dostu olmaya devam edeceğiz.”

29 yıl süren bir evliliğin ardından yollarını ayıran Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, açıklamalarıyla olgun tavırlarıyla dikkat çekti.

