Ali Sabancı ve eşi Vuslat Sabancı denizde kaza geçirdi! Zodyakla kayalıklara çarptılar

Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Pegasus Havayolları da dahil olan Esas Holding'in sahibi olduğu bir tekne ile Yunanistan'da tatildeyken denizde bir kaza yaşadı. Leros Adası'ndaki bir kayalığa çarpan çiftin durumu ağır olarak bildirildi.

Ali Sabancı'nın dalağı alındı ve AORT damarında sorun olduğu belirtildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da sağlık durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

Sabancı çifti, Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında bulunan yatlarıyla tatil yaparken, akşam yemeği için zodyak botlarıyla bir restorana gitmek isterken kayalıklara çarptı. Çevredeki teknedeki kişilerin fark etmesi sonucu kurtarılan çift, adanın hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahaleleri adada gerçekleştirilen Sabancı çifti, daha sonra Bodrum'a getirildi. Ali Sabancı'nın ise ambulans uçakla saat 10.15 sularında Bodrum'dan İstanbul'a Amerikan Hastanesi'ne taşındığı öğrenildi.

Esas Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir." ifadeleri kullanıldı.