Ali Atay'dan bomba itiraf: Dağılma Sendromuna yakalandım

Ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Atay, son zamanlarda ekranlardan neden uzak olduğunu net bir şekilde dile getirdi. Kendisiyle aynı mesleği paylaşan eşi Hazal Kaya ile mutlu bir evlilikleri olan Atay, kameraların karşısında son derece samimi açıklamalarda bulundu.

Ekranlardaki Uzun Aranın Sebebi

Atay'a neden bir süre ekrandan uzak kaldığı sorulduğunda, “Dağılma sendromuna yakalandım” cevabını verdi. Özellikle televizyon setlerinin yoğun temposu nedeniyle yorulduğunu belirten Atay, bu süre zarfında ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini vurguladı. “6 gün boyunca sette çalışıyorsun ve fiziksel olarak çok yoruluyorsun. Bir gün bile çocuklarımı göremediğimde onları özlüyorum. Televizyon, insanı tüketen bir iş” dedi.

Çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek isteyen Atay, televizyonun sadece izleyiciler için değil, oyuncular için de zorlayıcı olduğuna dikkat çekti. Aynı zamanda, eşi Hazal Kaya ve çocuklarıyla reklam projelerinde yer alıp almayacaklarına dair soruları da yanıtladı. “Eşim Hazal Kaya ve çocuklarımızla birlikte reklam teklifleri alıyoruz. Ancak bu teklifleri kabul edip etmeme konusunda Hazal'la henüz bir karara varamadık. Şartlar uygun olursa bu tür projelerde yer alabiliriz” şeklinde konuştu.

Atay ve Kaya'nın evlilikleri 2019 yılında resmiyete dökülmüştü. Bu mutlu birlikteliklerinden Fikret Ali adında bir oğulları ve Leyla Süreyya adında bir kızları bulunuyor. İkili, şubat ayında ikinci kez anne-baba olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşadı. Bu özel anı, Hazal Kaya'nın 8 Mart'ta bebeğinin ilk fotoğrafını paylaşmasıyla tüm hayranlarıyla da paylaşıldı.

Bu samimi açıklamaların ardından, Ali Atay'ın ekranlara dönüp dönmeyeceği konusundaki merak devam ediyor. Ancak Atay'ın ailesine duyduğu derin sevgi ve setlerin zorlu temposundan ara verme ihtiyacı, onun kararını oldukça etkiliyor gibi görünüyor. Ekrandaki bu kısa aranın ardından Atay'ı yeniden izleyiciyle buluşturacak projelerin neler olacağını zaman gösterecek.